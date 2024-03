„Azt mondta neki, ha kézzel kielégíti őt, a bántalmazások megszűnnek” – jogerős ítélet született négy fiatal ügyében, akik bántalmaztak és szexre kényszerítettek egy 14 éves fiút

Naponta több alkalommal is bántalmazták és szexuális cselekményre kényszerítették fiatalabb társukat az Aszódi Javítóintézetben azok a vádlottak, akiknek ügyében kedden hirdetett részben jogerős ítéletet a Budapest Környéki Törvényszék – tájékoztatta a bíróság az MTI-t.

A négy fiatalkorú vádlott két éve az Aszódi Javítóintézet 1-es csoportjában töltötte jogerős javítóintézeti nevelés büntetését. Szobájukban lakott egy másik, kiskorú fiú is, aki egy alkalommal nem a társaival ment el zuhanyozni, ezért az egyik terhelt megütötte őt. Ezután a társaság tagjai naponta háromszor-négyszer is megverték a 14 éves fiút, akit főképp ököllel ütöttek és összerugdaltak, de többször a fején is bántalmazták egy kisebb kalapáccsal, miközben verbálisan is megalázták.

A sértettet szexuális bántalmazás is érte, egy alkalommal az I. rendű vádlott behívta őt a hálószobába és azt mondta neki, hogy ha kézzel kielégíti őt, akkor a bántalmazások megszűnnek. A fiú, remélve, hogy többet nem verik meg, a felszólításnak eleget tett.

Nem sokkal később ugyanerre akarta őt kényszeríteni a II. rendű vádlott is, de a sértett akkor már ellenkezett.

2022. márciusában a terheltek egy becsempészett mobiltelefonnal videófelvételt is készítettek az egyik bántalmazásról. Néhány nappal később az intézmény nevelői észlelték a sértett zúzódásait, orvoshoz vitték és kiemelték az 1-es csoportból. Bár a fiú nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett a bántalmazások miatt, a terheltek cselekményei következtében súlyosabbak is kialakulhattak volna, a fiút a fizikai következmények mellett pszichés károsodás is érte.

A Budapest Környéki Törvényszék az I. rendű vádlottat folytatólagosan elkövetett testi sértés bűntettének kísérletében, szexuális erőszak bűntettének kísérletében, személyi szabadság megsértésének bűntettében, személyes adattal visszaélés vétségében, illetve gyermekpornográfia bűntettében mondta ki bűnösnek, amiért őt 8 év szabadságvesztésre és 9 év közügyektől eltiltásra ítélte.

A bíróság a II. rendű vádlottat folytatólagosan elkövetett testi sértés bűntettének kísérletében, szexuális erőszak bűntettének kísérletében, személyi szabadság megsértésének bűntettében, valamint személyes adattal visszaélés vétségében találta bűnösnek, amiért őt 4 év 2 hónap szabadságvesztésre és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte.

A törvényszék a III. rendű vádlottat folytatólagosan elkövetett testi sértés bűntettének kísérletében, személyi szabadság megsértésének bűntettében, személyes adattal visszaélés vétségében mondta ki bűnösnek, ezért őt a törvényszék 4 év 4 hónap szabadságvesztésre és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte.

A IV. rendű vádlottat folytatólagosan elkövetett testi sértés bűntettének kísérletében, illetve személyes adattal visszaélés vétségében mondta ki bűnösnek, amiért másfél év szabadságvesztésre és 2 év közügyektől eltiltásra ítélték.

A szabadságvesztés végrehajtási fokozata mind a négy vádlott esetében fiatalkorúak börtöne.

Fellebbezésre az ügyész az I. és a II. rendű vádlottak esetében három nap gondolkodási időt tartott fenn. Az I. és a II. rendű vádlottak és védőik teljeskörű fellebbezést nyújtottak be, így velük szemben a határozat nem jogerős. A III. és IV. rendű vádlott és védőik tudomásul vették a bíróság döntését, így velük szemben az ítélet jogerős.

