Ellopták a pónit az adácsi betlehemből, egy Toyotával kergették végig a falun

A Heves vármegyében fekvő Adács község polgármestere, Soha Márton tett közzé bejegyzést kedden a Facebook-oldalán, melyben egy sajnálatos eseményről számolt be:

Az adácsi Művelődési ház udvarán lévő karácsonyi betlehemből eltulajdonították a póni lovat.

A polgármester nyomatékosította, a gyerekek nagyon várják vissza az állatot a negyedik adventi gyertyagyújtásra, ezért arra kért mindenkit, akinek van bármilyen információja az ügyről, keresse őt.

A nyomozás rögtön be is indult, és rövid úton eredményre vezetett. A településvezető a Telexel osztotta meg, hogy előkerült egy hétfő esti videófelvétel, amin látható volt, hogy végig kergetik a falun a pónit, aminek a nyomában szorosan ott volt egy fekete Toyota. Az állatot a szomszédos Vámosgyörkön is látták, Soha szerint itt már többen tudni vélték, hogy konkrétan kinél lehet az állat. A nyomok Jászárokszállásig vezettek, itt egy udvarban rá is bukkantak a pónilóra. Az állatot lefoglalták, mostanra már minden bizonnyal újra az adácsi betlehemnél van.

Soha Márton a lapnak elmondta, saját pénzén vásárolta a pónit és a szamarat is a betlehembe, közelebb szerette volna hozni az ünnepet a falu lakóihoz. Arra nem számított, hogy bárki is meglovasítja az állatokat.