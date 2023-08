Felújították a vasútállomásokat, most megszüntetik a vonalakat – levélben figyelmeztetik Gulyásékat

Önmagát gáncsolja a kormány, ha megszüntethetik azokat a vasútvonalakat, ahol a Magyar Falu Program keretében nemrég újították fel állomásokat, és vasút környékét – írta a Közlekedő Tömeg (KT) Facebook-oldalán.

A levélben fordult a Magyar Falu Programot felügyelő Gulyás Gergely kancelláriaminiszterhez és Gyopáros Alpár modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztoshoz, mert a program az elmúlt két évben 2 milliárd forint támogatást nyújtott a MÁV-nak a vidéki vasútállomások rendbe hozására. A kormány most számos felújított állomás esetén mégis a vasúti személyszállítás megszüntetéséről készül dönteni.

Több tucatnyi teljes körűen felújított, patinás állomásépület, számos peron, új kerékpártároló és állomási előtér marad így funkció nélkül a már bezárt, illetve bezárásra ítélt vasútvonalak mentén.

Információink szerint a programban összesen 25 kiemelt helyszín szerepelt, kisebb fejlesztésekkel pedig több száz állomás is érintett. A program közbeszerzéseinek kiírását Lázár János építési minisztériuma (ÉKM) tavaly júliusban egyszer már felfüggesztette, ám februárban mentesítést adtak a felfüggesztés alól, az ÉKM államtitkári szinten jelezte, hogy támogatja a projektet, lehet folytatni a felújításokat.

A már bezárt tíz vonal közül a Karcag-Tiszafüred és a Dombóvár-Komló vonalak állomásai voltak érintettek, ott új peronbútorok, utastájékoztató táblák, fedett kerékpártárolók szerepeltek a tervekben. A nemrég kiszivárgott hét vonalas újabb feketelista vonalai között pedig további három kiemelt fejlesztési helyszín is van. Mernyén például nemrég fejeződött be az állomás teljes felújítása, ami egymaga 65 millió forintba került, de ott van Tiszaalpár és Bashalom is, ahol új épület épülne a korábbi helyén, és már el is kezdődtek az előkészítő munkálatok. Hét feketelistás vonalon a kerékpártárolók, bútorok, utastájékoztatási eszközök telepítése zajlik, vagy már be is fejeződött.

A szervezet szerint az egymásnak ellentmondó intézkedések azt mutatják, hogy teljes koncepciótlanság, dilettantizmus és kapkodás jellemzi a magyarországi regionális vasútvonalak ügyét, ami a tendenciákból kiolvashatóan már rövid távon a teljes vidéki vasúthálózat bezárásával fenyeget.

Egészen elkeserítő, hogy a kormányon belül ennyire nincsen meg a legminimálisabb kommunikáció sem a tárcák között alapvető kérdésekben

– írta a közösségi oldalán a KT.