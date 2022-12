Negyven, korábban állatviadalokról kimentett kutyát altattak el Pest megyében

Közel két éven át húzhatták meg magukat a dunakeszi kutyakiképző központ (ROKK) menedékében azok a kutyák, akiket nemrégiben veszélyes voltukra hivatkozva elaltattak a telephelyen, írja délutáni cikkében a Telex. Legalább negyven staffordshire terrierről van szó, akik nagyrésze korábban egyenesen állatviadalok elől menekült meg. A civil szervezetek értetlenül állnak a hatóságok döntése előtt, egyesek azt sem zárják ki, hogy egyszerűen nem akarták már tovább gondozni az állatokat, ezért döntöttek úgy, hogy elaltatják őket.

A rendőrség 2020 második felében több ízen is beeszámolt arról, hogy sikeres rajtaütéseket hajtottak végre tiltott állatviadalokon. Az ezeken a helyszíneken lefoglalt kutyákat ezt követően Dunakeszire vitték a kiképző táborba, ahol az elmondtottak szerint nagyon lelkiismeretesen foglalkoztakvelük, és teljesen nyitottan fogadták őket az ottani szakemberek. A Szurkolók az Állatokért nevű civil állatvédő szervezet vezetője, Kapin Richárd a lapnak elmondta, hogy több szervezet is fogadott be innen hányattatott sorsú kutyákat, közülük a legtöbben ma már új gazdánál vannak. Ám mivel a hozzájuk hasonló, traumatizált állatokat csak nagy körültekintéssel lehet örökbeadni, érthető módon lassú folyamatnak ígérkezett, hogy mindenkinek gazdát találjanak. Ahogy Kapin fogalmazott: „Nem vagyunk egy gépgyár, hogy csak úgy kiadjuk az állatokat, az felelőtlenség lett volna”.

Az állatvédő szerint ennek ellenére szerettek volna még több állatot magukhoz venni, a kapcsolat azonban egyszercsak megszakadt a ROKK-kal. Nem sokkal később, miután kiderült, hogy az ügyben nem a rendőrség, hanem a Pest Megyei Kormányhivatal az illetékes, a civilek közérdekű adatigénylést nyújtottak be az állatok helyzetével kapcsolatban. Ekkor derült ki, hogy a ROKK telepén lévő amerikai staffordshire-ek közül negyvenet elaltattak, miután veszélyesnek nyilvánították őket.

Írták még azt is, hogy a kutyák veszélyességét a jogszabályban előírt módon kirendelt szakértő állapította meg, a civilek ugyanakkor kételkednek az ítélet helytállóságában. Kapin Richárd szerint inkább arról lehet szó, hogy a hivatal az „olcsóbb utat válaszotta”. A kiadott dokumentumból kiderül, hogy a kormányhivatal 6,3 millió forintot fizetett a ROKK-nak az állatok ellátására. A civilek szerint anyagiak tekintetében átléphettek egy lélektani határt, ami után már inkább szabadulni akartak az állatoktól a hatóságok.