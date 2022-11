Bíróságon támadja meg a Déli Körvasút újabb környezetvédelmi engedélyét Újbuda

Nem teljesíti a korábbi bírósági döntésben foglaltakat a Déli Körvasút beruházás most kiadott, újabb környezetvédelmi engedélyének alapját képező hatástanulmány. A dokumentumban továbbra is komoly hiányosságok vannak, ezért Újbuda Önkormányzata bíróságon támadja meg a döntést – írja a kerület közleményben.

A Mészáros Lőrinc érdekeltségét érintő projektről korábban mi is részletesen írtunk. A múlt héten a Pest Megyei Kormányhivatal másodszor is megadta a környezetvédelmi engedélyt a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. részére – emlékeztet az Index – , így folytatódhat a Kelenföld és Ferencváros állomás közötti háromvágányú kapcsolat és az új elővárosi megállók kialakítása. Első alkalommal a Polgárok a Pályán az Élhető Környezetért Egyesület (Popék) kifogásolta az engedély jogszerűségét, a pert pedig meg is nyerte, most a XI. kerületi önkormányzat vitatja azt.

A kerület most azt írja: a Fővárosi Törvényszék a korábbi környezetvédelmi engedélyt megsemmisítő határozatában részletesen kitért arra, milyen szempontok alapján kell elkészíteni a tanulmányt, ezeket a beruházó azonban nem, vagy csak részben vette figyelembe. A vizsgálat egyebek mellett nem tér ki a lehetséges alternatíva, a hőhatás és hősziget-hatás vizsgálatára, a zajvédelemre, illetve a természetkárosító hatásokra sem. A hiányosságokat már a megismételt engedélyezési eljárás során is jeleztük a Hatóság felé, hangsúlyozva, hogy nem támogatjuk az engedélyt, amennyiben ezeknek a feltételeknek nem felel meg.

Leszögezik: Újbuda Önkormányzata ebben a kérdésben továbbra is a kerületi lakosok érdekeit tartja szem előtt, és korábbi döntéseivel, intézkedéseivel és véleményével összhangban a jogszabályban előírt határidőn belül megtámadja a 2022. november 11-én kelt környezetvédelmi engedélyt.

Hiszünk abban, hogy sikerül megakadályozni egy át nem gondolt, környezeti szempontból több mint aggályos beruházást, amely már az építéssel, majd az azt követő üzemszerű működéssel túlzott környezetkárosítást okozna – hiszen a projekt jelen tervek szerinti megvalósulása esetén évente 51 ezer tehervonat haladna át a kerületen. Természetesen Újbuda vezetése a korábbi önkormányzati határozattal is összhangban nem a személyforgalomban betöltött funkció fejlesztését kívánja megakadályozni jelen vasúti hálózaton, hanem a nem budapesti célú jelentős tranzit teherforgalom megfelelő alternatív V0 vasútvonalon történő áthelyezésével kívánja elérni az optimális, a meglévő környezetet és kialakult természeti értékeket legkevésbé érintő műszaki megoldást.