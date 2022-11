Új árstopok: megértést kérnek a vásárlóktól

A tojásra és az étkezési burgonyára vonatkozó árstopok már csütörtöktől életbe lépnek, az erről szóló kormányrendelet szerdán későn este jelent meg a Magyar Közlönyben.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség ugyanakkor közleményében a vásárlók megértését kéri, mivel a november 10-i reggeli üzletnyitásokra lehetetlen felkészülni az éjszaka során. A rendelet kihirdetésének időpontjában az üzletek döntő többsége már bezárt, a dolgozók hazamentek, tették hozzá.

Az OKSZ eddig is segítette az árstop előírásainak végrehajtását, együttműködve a hatóságokkal is. A családok több mint 200 milliárd forint támogatáshoz jutnak az élelmiszer árstop révén, oly módon, hogy ennek terheit a kereskedők viselik

– fogalmaztak.

A közlemény szerint nem szabad elfelejteni, hogy az élelmiszer üzletek éjszaka zárva vannak, a rendelet megjelenését követően már nem dolgoztak a munkatársak, (kevés non-stop boltot nem számítva). Emellett mind a tojás, mind a burgonya esetében többféle terméket is értékesíthet egy-egy üzlet, így nem csak két darab árcédulát kell átírni, az árcédulák cseréjének pedig van egy időigénye, még akkor is, ha ideiglenesen kézzel írják ki az új árakat,

Felhívták arra is a figyelmet, hogy az árváltozásokat bármilyen ok miatt a vállalkozások központja rendeli el, az üzleteik számára, ami ebben a kontextusban nem utolsó szempont, és rendkívül fontos, hogy az online pénztárgépek átállítása az új árakra a megfelelő nyugtaadáshoz elengedhetetlen, ennek is van egy időigénye, ráadásul megfelelő, szigorú feltételek mellett, tehát még ha az árcédulákat át is írják a kereskedők, a nyugtaadatoknak azokkal egyezniük kell.

A kötelező tájékoztató feliratokhoz szükséges további rendelet még nem jelent meg, ezek elkészítése is időigényes. Számos kisebb üzlet csak a reggeli órákban fog értesülni a változások hatályba lépéséről

– zárták a közleményt.