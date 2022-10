Tíz évet kapott a tarcali férfi, aki hétszer is megszúrta minden ok nélkül az ismerősét

Tíz év szabadságvesztésre és tíz év közügyektől eltiltásra ítélte a Miskolci Törvényszék emberölés kísérlete miatt azt a harmincas férfit, aki tavaly áprilisban minden előzmény nélkül hétszer is megszúrta a látogatóba érkező ismerősét Tarcalon.

A terhelt alkoholt és „herbált” fogyasztott, s emiatt ittas és bódult állapotba került. Amint meglátta a hozzá érkező ismerősét, indok nélkül ordítani kezdett, kérdőre vonta, hogy egyáltalán miért van ott, és távozásra szólította fel, miközben életveszélyesen megfenyegette.

Közben magához vett egy 32 cm hosszú, 19 cm pengehosszússágú kést, és többször is hasba, valamint mellkason, nyakon, illetve karon szúrta miközben azt kiabálta, hogy „megdöglesz!”. Az ismerőse a földre esett, azonban még telefonon segítséget tudott kérni. Sérülései életveszélyesek voltak.

A törvényszék döntésében azt mérlegelte, hogy az elkövetés eszköze akár az élet kioltására is alkalmas volt, amellyel a vádlott többször is létfontosságú testtájakon megszúrta az áldozatát, miközben ölésre utaló kijelentéseket tett és a történtek után is közömbös maradt, és nem hívott segítséget hozzá.

A bíróság súlyosító körülményként értékelte, hogy a terhelt önhibából eredő ittas és bódult állapotban, motiválatlanul, gátlástalanul követte el a bűncselekményt, amelyhez egy különösen veszélyes eszközt használt esélyt sem adva a védekezésre. Enyhítő körülményként értékelték, hogy a cselekmény kísérleti szakban maradt.

Az ítéletet az ügyész tudomásul vette, a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett.