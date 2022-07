Szalay-Bobrovniczky: Példátlan emelésben részesül a honvédség teljes állománya

Magyarország biztonságát meg kell erősíteni – jelentette ki a honvédelmi miniszter szombaton Budapesten, az altisztavatáson.

Az MTI tudósítása szerint Szalay-Bobrovniczky Kristóf felidézte, hogy a héten elrendelte a haderő készenlétének növelését. A Hősök terén szombaton esküt tett több mint négyszáz altisztnek azt mondta: ebben rájuk is számít; nekik is kulcsszerepük lesz a megújuló, magabiztos, jól kiképzett és felszerelt, jól szervezett és ütőképes Magyar Honvédség megerősítésében.

Néhány éve megindult a haderő átfogó fejlesztése, de ezt fel kell gyorsítani az ország közvetlen szomszédságában zajló háború és a déli határon fokozódó migrációs nyomás miatt – fejtette ki. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kormány minden erkölcsi és anyagi támogatást biztosít Magyarország biztonságának megerősítéséhez, a haza védelméhez.

Felidézte, hogy Orbán Viktor miniszterelnök döntése nyomán a honvédség teljes állománya „példátlan mértékű” illetményemelésben részesül. A kormány létrehozta a honvédelmi alapot, amely segíti a haderőfejlesztést, a védelmi kiadások a költségvetésben már jövőre elérik a NATO által elvárt 2 százalékos GDP-arányos szintet – sorolta.

A miniszter arra szólította fel az esküt tett altiszteket, legyenek büszkék arra, hogy megtanulták a mesterséget, annak továbbadását. Ezzel együtt azt kérte: legyenek a Magyar Honvédség méltó tagjai, példák a katonák számára a szolgálatban és azon kívül is.

Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség parancsnoka megnyitóbeszédében az altiszti esküt tevő katonákhoz szólva felidézte, hogy kiképzésük alatt számos akadályt kellett leküzdeniük, részt vettek a koronavírus-járvány leküzdésében, valamint az ország két határszakaszán is segítették a védekezést. Felhívta a figyelmet, hogy olyan korban lépnek a Magyar Honvédség altiszti állományába, amikor a feladatok nőnek. „A Magyar Honvédség történelmi helyzetben van”, hiszen a szomszédban háború van. Ez pedig egész Európában ráirányította a figyelmet arra, hogy milyen fontos a biztonság, a védelem – emelte ki. Szükség lesz átszervezésre is, az adminisztráció csökkentésére, hogy minél több kiképzett, bevethető, harcoló katonával valóban a régió meghatározó ereje legyen a Magyar Honvédség. Ennek megvalósítása mostantól a szombaton esküt tevő altisztek feladata is – jegyezte meg az altábornagy.

A budapesti Hősök terén szombaton 430, a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiáján végzett katona tette le ünnepélyes altiszti esküjét. (MTI)