Meghalt a Malackrumpli tulajdonosa, Járosi Tamás

Alig több mint egy hónappal ezelőtt készített a 24.hu nagy érdeklődést kiváltó interjút Járosi Tamással, a tihanyi Malackrumpli étterem tulajdonosával, aki most váratlanul elhunyt.

„Csak ülünk szótlanul, már szavak sincsenek. Tamás itthagyott minket, túl jó volt ő erre a világra” – írták ki a közösségi oldalára, amit az index.hu vett észre. „Minden búcsú egy kis halál, és mi, akik szerettük őt, most kicsit meghaltunk. A legfurcsább a semmi, hogy lehet többé sose lenni? Szeretünk” – búcsúzott tőle a családja a bejegyzésben.

Járosi Tamás a nekünk adott interjújában és több más nyilatkozatában is őszintén beszélt a vendéglátás nehézségeiről, az elszálló árakról, az elbaltázott balatoni fejlesztésekről és arról is, hogy hiába keresett 800 ezres nettó fizetésért séfhelyettest, meg sem csörrent a telefonja.

Kapcsolódó „800 ezres nettó fizetésért sem csörög a telefon” Interjú a lángos és a víz áráról, állami beavatkozásról és a kempingek felszámolásáról Járosi Tamással, a tihanyi Malackrumpli tulajdonosával, aki szerint a Balaton nem drága, sőt szezonális üdülőhelyként sokkal drágábbnak kéne lennie, nemrég mégis bejelentette, hogy ők egyelőre nem emelnek árat.

A Malackrumpli Bisztró 2013 nyarán nyitott meg a Biobalaton termelői piac részeként Balatonfüreden, mint weboldalukon írják, „a nagy lelkesedéssel és szerény infrastruktúrával rendelkező gerilla étterem nagyon hamar és nagyon zajos sikert aratott, felkapott és bizonyos szempontból túl is tolt a média bennünket, özönlöttek a vendégek. A szezon végével be kellett zárnunk és a következő évben már csak nagy nehézségek árán tudtunk újból megnyitni. Gerillák voltunk, csak jót főzni akartunk, de változott a világ és változni kellett nekünk is (…), ezért minden évben valami újat kellett kitalálnunk a régi értékek megtartása mellett, tanulnunk, fejlődnünk és invesztálnunk kellett folyamatosan.”