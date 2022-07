Hiába hordták egész éjjel a vizet a solymári tározóba, a szivattyúk nem kapcsoltak be

Solymáron egész éjszaka hordták a vizet a tározóba a lajtoskocsik, de a település magasabban fekvő részekein továbbra sincs víz. Ezeken a területeken már hétfő délután óta hiába nyitják ki az ott lakók a csapokat – írta a Telex.

Katasztrofális a helyzet, pedig éjszaka lajtoskocsis utántöltés folyt, ettől azt vártuk, hogy megindul a vízellátás, de ez nem történt meg

– mondta Szente Kálmán, Solymár polgármestere hozzátéve, hogy hiába került be 160 köbméter, vagy még több víz a tározóba, a szivattyúk továbbra sem kapnak elég vizet. Ennek okát viszont nem tudják, hogy” – mondta.

A polgármester elmondása szerint a kerekhegyi területen hajnalban néhány óráig volt víz, aztán elapadt. A helyi operatív törzs most is egyeztet a Duna Menti Regionális Vízmű (DMRV) Zrt. szakembereivel, a katasztrófavédelem szakembereivel és Menczer Tamás országgyűlési képviselővel is.