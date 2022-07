„Kisebb-nagyobb vízhiány mindig volt, de ez már vállalhatatlan”

Több Pest megyei településen komoly problémát okoz a vízhiány, Solymáron a legsúlyosabb a gond, ott három településrészen is hiába nyitják meg a csapokat, a helyzeten vízszállító teherautókkal próbálnak segíteni. Pilisborosjenő polgármestere arról beszélt lapunknak, hogy beépítési stopot kellene hirdetni a községben.

A vízhiány időszakos formában jelentkezik, leginkább a kora esti órákban okoz problémát. A fennakadás nagyjából ezer embert érint, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a lakosság negyedénél ilyenkor éppen csak, hogy csorgadozik a víz

– mondta a 24.hu-nak Tömöri Balázs, Pilisborosjenő polgármestere. Azt követően kerestük meg több Pest megyei település vezetőjét is, hogy szerdán kiderült, a napok óta tartó kánikula olyan nagy mértékű vízfogyasztást eredményezett az agglomerációban, hogy sok helyen nyomásesés vagy átmeneti vízhiány alakult ki. Tömöri csütörtökön arról számolt be, hogy napközben csak a település egy kis részén nincsen víz, inkább a 17-18 órás időszak jelenti a gondot.

A polgármester szerdán egy videóüzenetben kérte a lakosokat arra, hogy legyenek szolidárisak egymással, vagyis ne locsoljanak ivóvízzel, ne töltsék fel a medencéket, mert lehet, hogy a szomszédjuk ezért nem tud inni a csapból. Tömöri arról is beszélt, hogy a rendszer nem ennyi emberre lett megtervezve. Kérdésünkre elmondta: meg kell állítani a féktelen belterületbevonást és beépítési stopot kell hirdetni, „hogy utolérje a fejlesztéseket az infrastruktúra”. Az önkormányzatnak van is ilyen szándéka, viszont ha most megvonnák valakitől az építési jogot, akkor kártalanítani kellene a tulajdonost.

A településvezető szerint más jellegű kerteket kellene tervezni, inkább szárazságtűrő növényeket ültetni, és nem ivóvízzel, hanem esővízzel locsolni. Fontos lenne az is, hogy az esővizet ne elvezessék, hanem megtartsák és felhasználják. A szennyvízrendszerre szintén ráférne a korszerűsítés, és gyakran a nagy mennyiségű esővíz is komoly problémát okoz Pilisborosjenőn.

A Pilisborosjenő–Üröm ivóvízhálózat kiépítése már túl van a közbeszerzésen, de ez csak évek múlva jelenthet megoldást a problémára. Egyelőre marad a lajtos kocsi, Vácról érkezett is kettő csütörtökön. Ennek költségét nem az önkormányzat, hanem a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (DMRV) állja.

Solymáron még súlyosabb a gond

– mondta Tömöri Balázs, ezt pedig Szente Kálmán, a település polgármestere is megerősítette. Solymáron három településrészen sincs víz, a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy „ha valaki megnyitja a csapot, nem jön belőle semmi” – érzékeltette a helyzetet Szente, akit személyesen is érint a probléma, hiszen „gyakorlatilag egy csepp víz sincs” a házában.

Hétfő este már észlelték a nyomáscsökkenést, keddre pedig elfogyott a víz. Ekkor kapták az üzenetet a szolgáltatótól, hogy rendeljék el a korlátozást, de ekkor már késő volt. A DMRV azzal indokolja a kimaradást, hogy a település lenti részén olyan nagy mennyiségű a vízfelhasználás, hogy fentre már nem jut el, és nem tudják ilyen gyors ütemben feltölteni a tározót.

Pilisborosjenővel ellentétben Solymáron nem csak időszakos a probléma, „1-2 napja állandónak tekinthető”.

A helyzet nagyon súlyos, de ha földhöz verem magam, akkor sem tudok vizet fakasztani

– nyilatkozta a polgármester.

Menczer Tamás katasztrófahelyzetnek nevezte a vízhiányt Súlyos, háromezer embert érintő vízhiány van Solymáron, mintegy ezer háztartásban a nap nagy részében egyáltalán nem folyik a csapból a víz – közölte Menczer Tamás, Pest megye 2. számú választókerületének fideszes országgyűlési képviselője csütörtökön. Elmondta: a szolgáltató tájékoztatása szerint a probléma oka nem a víz hiánya, hanem a rendszer kapacitása és a kánikula miatt megnövekedett vízfogyasztás. A képviselő katasztrófahelyzetnek nevezte a vízhiányt, amelynek kezelésére helyi operatív törzset alapítottak. A szerdai hatról tízre növelték a vízvételi pontok számát a település vízhiányos részein. Menczer felszólította a szolgáltatót, hogy lássa el a lakosságot, a solymáriakat pedig arra kérte, ahol van víz, szorítkozzanak a legszükségesebb vízhasználatra.

A most kialakult helyzetet persze nem lehet csak a napok óta tartó hőségre fogni.

Olyan mértékű a vízfelhasználás Solymáron, hogy azt már nem bírják a tározók. Szente szerint nem feltétlenül a növekvő lakosságszám a probléma, hanem az, hogy másképpen élnek az emberek, a növekvő vízigény locsolórendszerekkel, medencékkel is magyarázható. De a rendszer korszerűtlensége sem segít a helyzeten, néhány helyen 70 éves csöveken keresztül folyik a víz.

Az önkormányzat emberei szerdán már hangosbemondóval járták a települést, így próbálták „az ivóvíz normál üzemre történő felhasználására” ösztönözni a lakosságot. Magyarán: ne használják az ivóvizet locsolásra, ne mossanak autót, ne töltsenek medencét. A település még abban tud segíteni, hogy palackos vizet oszt, a DMRV pedig lajtos kocsikat biztosít. A polgármester tájékoztatása szerint a DMRV egyelőre nem látja azt, hogy mikor tudnak rendes víznyomást biztosítani.

Kisebb-nagyobb hiány mindig volt, de ez nagyon más. Az már vállalhatatlan, hogy a település egyes részein két napja nincs víz

– összegzett a polgármester.

Csütörtök este aztán az a megoldás körvonalazódott, hogy vízszállító teherautók segítségével töltik fel a tározókat, a járművek legalább tízszer fordulnak, éjszaka is, ettől azt remélik, hogy péntek reggelre újra lesz víz a nagyközségben.

Sokkal jobb a helyzet Budakalászon, ahol a földrajzi adottságok miatt kisebb a probléma, mint a magasabban fekvő településeken – erről Péterffy Gábor polgármesteri kabinetvezető beszélt a 24.hu-nak. Ettől függetlenül természetesen ők is önmérsékletre kérik a lakosságot, és feltételezik, hogy mindenki tisztában van azzal, ha valaki medencét tölt, akkor az a víz hiányozni fog máshonnan. Hozzátette: a vízkorlátozás évek óta visszatérő jelenség a településen.

Csicsmanczai Tamásné pilisszántói polgármesternek nincs információja arról, hogy vízhiány lenne a településen. Egy meghibásodás ugyan volt a napokban, de a problémát hamar orvosolták. Mindenesetre itt is takarékosságra kérik a lakosságot.

Csobánkán a gerincvezetékek végpontjainál volt részleges vízhiány. Vagyis egy-egy utca végén lépett fel ez a probléma, délután és késő este. Értelemszerűen azért ebben az időpontban, mert ilyenkor érnek haza legtöbben a munkából. A polgármesterrel ugyan nem tudtunk beszélni, de a hivatalból azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a település nagyjából 10 százalékát érintette a kimaradás. Két napja egyébként nem érkezett bejelentés hozzájuk, így feltételezik, hogy most megfelelő az ellátás.

Vízhiány esetén nincsen kompenzáció

Kerestük az érintett vízszolgáltatót, de a DMRV kérdéseinkre nem válaszolt, csupán egy közleményt küldött el, melyben az áll:

A rendkívüli időjárás miatt országszerte megnőtt és folyamatosan emelkedik az ivóvízfogyasztás. A vízellátást biztosító rendszer teljes kapacitással működik, azonban a Pilisi-medence egyes településein vízhiány alakult ki. Ezért a DMRV Zrt. június 28-án vízkorlátozást rendelt el az érintett településeken, és a vízhiányos területeken tartályos vízellátást biztosít.

Az agglomerációban egyébként több más víziközmű-szolgáltató is van, ezért a Fővárosi Vízműveket és a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató (DPMV) Zrt.-t is megkérdeztük a vízhiányról. A Fővárosi Vízművek azt írta, hogy a szolgáltatási területén – Budapesten és azon a tizenegy agglomerációs településen, ahol a társaság felel az ivóvízellátásért – sem vízhiány, sem víznyomáscsökkenés nincs, vízkorlátozásra sincs szükség.

Hozzátették: közel 1 millió köbméteres víztermelő kapacitásuk messze meghaladja még a hőségriasztás időszakában jelentkező vízigényt is. Szolgáltatási területükön az idei évben az átlagos vízfogyasztás nem érte el az 500 ezer köbmétert, és az elmúlt hetekben mért legmagasabb fogyasztás is alatta maradt a 600 ezer köbméternek. Megjegyezték azt is, hogy már a korábbi években is javaslatot tettek az agglomerációs települések vízellátásának javításához szükséges beruházásokra.

Budapest besegít Miután a kánikulában kialakult vízhiány miatt a helyi szolgáltató a Fővárosi Vízművek segítséget kérte, Solymárnak és Szentendrének is egy-egy 5 köbméteres (ötezer liter vizet tartalmazó) lajtos kocsit bocsátott rendelkezésre a főváros, közölte Karácsony Gergely főpolgármester. Emellett a Budapesti Közművek két, hét köbméteres, ivóvízszállításra fenntartott locsolóautót is küldött Solymárra. „A víz hatalmas érték, és Budapestnek óriási szerencséje van azzal, hogy európai összehasonlításban is jó minőségű és biztos vízellátása van, ami a természeti adottságok mellett a több mint 150 éves Fővárosi Vízművek kiváló szakmai csapatának is köszönhető. Az sem véletlen, hogy a baj először a túlzsúfolt agglomerációs településeken jelentkezik. Az ottani hálózatot nem ekkora terhelésre szabták. És arról is beszélnünk kell, hogy a magyar víziközmű-rendszer borzasztóan rossz állapotú. (…) A kormány pedig nem, hogy segítené a fejlesztéseket, de még különadóval is sújtja a jellemzően önkormányzati tulajdonban lévő közműszolgáltatókat. Például 2020-ban 4,5-szeresére (!) emelték a Fővárosi Vízművek által befizetett adó mértékét, ez mínusz 2,5 milliárd forintot jelentett a mi esetünkben” – jegyezte meg Karácsony Gergely.

A DPMV-nél sincs nagy gond. Gebhard Antal hatósági csoportvezető tájékoztatása szerint ellátási területükön tényleges vízhiányról nem beszélhetünk, de vízkorlátozást (locsolási tilalmat) rendeltek el Pécelen illetve Gyálon. E két településen – az önkormányzatok megbízásából – folyamatban vannak fejlesztési előkészítések. Pécel esetében négy, míg Gyálon két vízműkút vízjogi létesítési engedélyezése zajlik éppen. Gebhard Antal válaszából azt is megtudtuk, hogy vízdíjat az igénybe vett szolgáltatás után kell fizetnie a felhasználónak, vagyis vízhiány esetén nincsen kompenzációra lehetőség.