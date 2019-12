A nerc a bundák Porschéja

Videósorozatot indít a 24.hu az ünnepek idejére. Az utolsó mohikán egyes epizódjaiban olyan szakmák képviselőit mutatjuk be, amelyekről talán azt hittük, már nem is léteznek. Pedig élnek még köztünk néhányan, akik minden nehézség ellenére próbálják tovább vinni felmenőik mesterségét. Sorozatunk első darabjában Nagy István szűcsmestert mutatjuk be, akinek az édesapja 1934-ben bérelte ki először azt az üzlethelyiséget, ahol most István is dolgozik. Az általa alapított szakmai egyesület tagjai lassan elfogynak, utánpótlás nincs. Ráadásul a klímaváltozás miatt egyre enyhébbek a telek, és kevesebben hordanak szőrméket.