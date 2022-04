MÁV: A „még átérek” gondolkodás vezet a mindszentihez hasonló tragédiákhoz

Borzalmas a közlekedési morál, sokan megkerülik, letörik a leeresztett sorompót is. A mindszenti balesetről közben kiderült, annyira megsérült a kisiklott motorvonat, hogy leselejtezi a MÁV.

Egyértelműen az általános közlekedési morált teszi felelőssé a tragikus mindszenti vonatbalesetért a MÁV közleménye. Arról írnak, az 5 halálos áldozatot és 13 sérültet eredményező karambol annak ellenére következett be, hogy a fényjelző jól működött, tilosat mutatott az átjáróba behajtó kisteherautónak, valamint a motorvonat is a megengedett sebesség, 80 kilométer/óra alatt ment.

A MÁV szerint a kár meghaladhatja a 100 millió forintot, a motorvonatot selejtezni kell. A motorkocsit a szolnoki 150 tonna teherbírású vasúti daruval emelik vissza a pályára és egy mozdonnyal vontatják el a helyszínről.

Emiatt szerda reggelig pótlóbuszok járnak az érintett vonal mentén, de utána is csak sebességkorlátozással mehetnek a vonatok egy ideig. Amúgy nem ez az első vasúti baleset ebben az átjáróban, pár éve egy szerencsésebb kimenetelű is történt.

A cikk itt visszatér a közlekedési morálra, hogy a sofőrök mennyire nem tartják be a vasúti átjárók szabályait. Jellemző adat, hogy évente 800-900 félsorompó rúdját törik le az autósok. Közben nő az átjárókban történt balesetek száma évről évre: 2020-ban 62 történt, tavaly már 86, idén pedig 26-nál járunk. Ezek azért is az autósok hibái, mert 2008 óta nem történt átjáróban olyan baleset, ami vasúti hibából történt volna. A MÁV-nak 2021-ben egymilliárd forintos kára is keletkezett az átjárókban történt esetekből.

A legfőbb gond a vasúttársaság szerint a „még átérek” gondolkodásmódból fakad, emiatt a csukódó sorompó alatt sokszor átslisszolnak az autósok, vagy megkerülik a félsorompókat. Biciklisek és gyalogosok sokszor nem hallják, nem látják a vonatot öltözködésük, zenehallgatás vagy a telefon nyomkodása miatt. Pár tanácsot is ad a MÁV, hogyan közlekedjünk vasúti átjáróban, a legfontosabbakat idetesszük: