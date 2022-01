444: Schadl félmillió forintot szánt egy építésügyi szakügyintéző lefizetésére

Újabb kenőpénzes esetről ír Schadl Györggyel kapcsolatban a 444. A nyomozati iratokra hivatkozva arról számoltak be, hogy a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar letartóztatásban lévő elnökének egy siófoki házzal kapcsolatban akadt problémája.

A 344 négyzetméteres, kivett művelési ágú, hétvégi ház, udvar megnevezésű belterületi ingatlant 2020 nyarán vette Schadl Siófokon, felesben, a ház teljes ára 90,5 millió forint volt. Az ingatlant ezután átépítették, de úgy hogy a nyomozati iratok szerint a fedett terasz miatt az ingatlan beépítése már jelentősen meghaladta az engedélyezett mértéket, és a kerítése is szabálytalan volt.

Schadl egyik kollégája ekkor beajánlott egy építésügyi szakügyintézőt a Somogy Megyei Kormányhivatalból, aki tud segíteni az ügy elrendezésében – olvasható a cikkben. Az MBVK elnöke azt tervezte, hogy a kormányhivatal munkatársát fél millió forinttal fogja megvesztegetni.

Az építkezésen dolgozó vállalkozó találkozott is a szakügyintézővel és a megoldás az lett, hogy nyújtsák be a használatbavételi engedélyt, amit az ügyintéző el is fogad, de – mint mondta – utólag úgyse fogják ellenőrizni, mert sok a munkájuk. A terv része volt az is, hogy olyan képeket csináljanak a házról, amelyeken nem látszik a szabálytalanság.

A 444 megjegyzi, hogy az iratokban feltételes módban írnak a korrupcióról, így nem tudni, hogy az ügyintézőnek átadták-e a pénzt, a lapot azonban a Somogy Megyei Kormányhivatal arról tájékoztatta, hogy megállapították az eljárással kapcsolatos szabálytalanságot és az illető jogviszonyát megszüntették. A siófoki ingatlant az ügyészség november végén vette zár alá.