Saját parkolóhelyet festettek fel Delhusa Gjonnak Újbudán

Úgy néz ki, megoldódik Delhusa Gjon parkolási ügye, bár nem biztos, hogy úgy, ahogy arra számítani lehetett.

Az éjszaka valaki felfestett Delhusa Gjonnak egy saját parkolóhelyet, azon a helyen, ahol a rendőr igazolványos balhéja volt

– írta olvasónk, aki képeket is csatolt a „parkolóról”.

Bár Delhusa Gjon nevét nem írták le, a helyszín és az énekes legnagyobb slágerére, a Nika Se Perimenóra utaló „Nika Se Parkoló” felirat több, mint árulkodó. Ilyen volt a hely, amikor Delhusa Gjon elfoglalta:

Újbuda alpolgármestere december 9-én tett ki egy Facebook-posztot, amiben szabálytalan parkolással és pofátlan viselkedéssel vádolta meg Delhusa Gjont. Kreitler-Sas Máté azt is állította, hogy a zenész rendőrigazolványt is lobogtatott. Később a Blikk közzétett egy videót is a történtekről, a felvételek pedig igazolták az alpolgármester állításait.

A rendőrség később a Telexnek az üggyel kapcsolatban azt írta, hogy a BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitányság közokirat-hamisítás gyanúja miatt indított eljárást, a szükséges nyomozási cselekmények folyamatban vannak.