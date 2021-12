Simonka György: Nyerhető a Fidesznek ez a körzet, de nem velem, nem indulok itt

Ma este Dél-Békésben, a Fidesz választókerületi ülésén nem született javaslat a 2022-es országgyűlési választás jelöltjének személyéről – kezdi mai közleményét Simonka György. A Fidesz Békés megyei országgyűlési képviselőjét bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással vádolja az ügyészség.

Simonka most azt írja, hogy a jelölt személyéről szóló döntés az országos választmányra vár majd. Szerinte a

közvélemény-kutatás eredménye szerint a Fidesz megnyerheti a dél-békési körzetet, de nem velem. Én már tavaly év elején kértem, hogy ne nekem kelljen jelöltként indulnom a választáson, hisz akkor az elkövetkező kampány nem szólna másról, mint a folyamatban levő bírósági eljárásról. Ez sem a közösségünknek, sem a családomnak nem hiányzik. Egyébként a családom ultimátum elé is állított. A mai napon a választókerületünk grémiuma nem tudott dönteni, ezért az országos választmányra bízzuk a legrátermettebb személy kiválasztását.

Azt ugyanakkor megjegyzi a képviselő, hogy az ő neve is szerepel „a jelöltek között – amit ezúton is tisztelettel megköszönök mindenkinek – mégis úgy döntöttem, hogy szeretnék megfelelni a családom és a pártom elvárásának, így nem jelöltetem magam. Ezzel is hozzá kívánok járulni egy békés átmenethez, egy egységes és erős Fidesz táborhoz, valamint egy markáns győzelemhez.”

A magyarnarancs.hu eközben tudni véli, hogy Erdős Norbert, az agrártárca élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára indul a kormánypárt színeiben a Békés megyei 4. számú választókerületben.