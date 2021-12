Halála után többször beléptek VV Fanni e-mail fiókjába

Csütörtökön folytatódott Novozánszki Fanni négy évvel ezelőtti meggyilkolásának büntetőügye a Fővárosi Törvényszéken, a tárgyaláson ezúttal az ügy főnyomozóját, Szamosy Csabát (kiemelt képünkön) is meghallgatta dr. Farkas Gabriella bíró.

Ezt megelőzően lapunk birtokába került egy levél, amelyben az egykori valóságshow-szereplő holttestének állítólagos hollétéről ír valaki. Korábban a bíróság is kapott egy olyan levelet, amiben a feladó azt állította, hogy a lány Visegrádon van eltemetve. „Visegrádon az öböl partjába van beásva, a beton lépcső part ívében, félig a bokrok alatt, félig a partszakaszba” – áll a most megismert levélben. A vádlott, B. László védőjétől, dr. Bálint Rolandtól megtudtuk, hogy ilyen információt a hatóság köteles azonnal kivizsgálni.

Semmilyen nyomozati eredményről nem tudok, ami a korábbi vagy a mostani levél kapcsán született volna. Nem tudom, hogy a nyomozók voltak-e Visegrádon, de ha nem, kérelmezni fogom a kivizsgálást. A stílus, a szóhasználat alapján bizonyosan nem ugyanaz a levelek írója, de mindkét esetben valamelyest zavart elméről beszélhetünk

– mondta az ügyvéd. A levélben egyébként nemcsak Novozánszki Fanni holttestéről van szó, szerzője a tavaly májusban elhunyt fiatal X-Faktor versenyző, Petics Kristóf tragédiáját is megemlíti, és ott is gyilkosságot sejtet.

Novozánszki Fanni ügyében Szamosy Csaba vezette a nyomozást, aki a tárgyaláson egyértelműen cáfolta B. László állítását, ami arról szólt, hogy mire ő odaért Fannihoz, a lány már rosszul volt, mert „bepezsgőzött”.

Egy perccel azelőtt, hogy a vádlott felért Novozánszki Fanni lakásába, a sértett SMS-üzenetet váltott. Jól volt. Az azt megelőző percekben telefonált is. Erre bizonyítékok vannak. Fanni telefonját pedig B. László kapcsolta ki, miután bejutott a lakásba

– mondta a nyomozó.

A vádlott ugyanakkor kitartott korábbi vallomása mellett, miszerint Fanni barátnője, B. Erika csalta őt a Duna-parti lakóparkba, hogy segítsen a celeblányt kijózanítani. B. Erika azonban a telefonja cellainformáció szerint nem tartózkodott Fanni lakásán, az adatok szerint éppen a város oldalán lehetett.

„Ahogy korábban, most is tartom, hogy B. Erikának volt egy másik telefonja, amiről a rendőrség nem tud, és nem is járt utána, hiába kértem” – mondta B. László. A csütörtöki tárgyaláson egyébként egy komoly tévedésre is fény derült. B. László ugyanis nem járt Szalkszentmártonnál Fanni eltűnésekor.

„Egy wifi átjátszóra való csatlakozásból következtetett az FBI a vádlott ottlétére, és hogy a Dunába dobhatta a sértettet. De a szolgáltató feketén-fehéren megmondta: sosem volt ott mobiltorony. Ezt pedig ma sem a szakértő, sem Szamosy úr nem cáfolta meg. Tehát László nem volt ott, és nem is vitt oda senkit”

– állította dr. Brodmann Péter, a vádlott ügyvéd nagybátyja.

Az IT-szakértők elemzéséből már korábban kiderült, hogy a vádlott az interneten például a „vízihulla” és a „hol nincs kiadatás” kifejezéskre keresett rá. Az azonban új fejlemény, hogy a jegyzőkönyvben az áll: a vádlott több homoerotikus tartalmú weboldalon is fenn volt, és ilyesfajta szolgáltatásokat kínált. Ő ugyanakkor lapunknak tagadta ezt.

Ellenben a vádlottal, Novozánszki Fanniról tudott volt, hogy prostituáltként kereste a kenyerét, azonban az ő internetes aktivitása körül is vannak furcsaságok. Kiderült ugyanis, hogy az eltűnését követő egy hónappal is használták az e-mail- és az egyik szexoldalas felhasználói fiókját.

Mivel a vádlott már a Fanni eltűnését követő harmadik napon előzetes letartóztatásba került, ő biztosan nem léphetett be a lány fiókjába. De hogy ki tudhatta, és mi oka volt használni a meggyilkolt celeblány platformjait, arra sem a szakértő, sem a nyomozó nem tudott választ adni. Ezzel kapcsolatban a védőügyvéd azt mondta, ha a rendőrség nem részletkérdésként tekintene az ilyen nyomokra, az IP-cím alapján már meglehetne a válasz a kérdésre.

A VV Fanni-ügy tárgyalása jövő februárban folytatódik. A perbeszédekre várhatóan tavasszal kerül sor, amit az ítélethirdetés követ.