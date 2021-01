FBI-ügynökök is dolgoznak VV Fanni gyilkossági nyomozásán

Az FBI, az Amerikai Szövetségi Nyomozóiroda két speciális ügynöke segítette a valóságshow-szereplő Novozánszki Fanni eltűnése, vád szerinti meggyilkolása ügyében indult nyomozást – írja a Magyar Nemzet.

A lap szerint az amerikai ügynökök tárták fel a prostituáltként dolgozó VV Fanni megölésével vádolt B. László mozgását a bérlakás és a szalkszentmártoni tavak között. Az FBI módszereit, nyomozati eljárásait gyakorlatból ismerő szakembertől úgy tudja, az egyik ügynök profilalkotó (viselkedéselemző) kriminálpszichológus, társa informatikus volt.

A profilalkotó az akkor még gyanúsított B. László személyiségét és a motivációját mérte fel. Mit tett a vád szerinti gyilkosság előtt, milyen volt a pszichológiai állapota akkor és a gyanúsítás után.

A profilozó ügynök arra az eredményre jutott, hogy B. elszállította a lány lakásáról VV Fannit, és a szalkszentmártoni tavaknál elrejtette a holttestet.

A tavakhoz az informatikus ügynök jutott el a B. László mobiltelefonján használt wifi jelek elemzésével. Pontosan végigkövette, hogy B. melyik úton ment oda. A magyar igazságügyi informatikus szakértők egyébként ugyancsak a szalkszentmártoni tavakat jelölték meg B. László autójának GPS-forgalmazását és mobiltelefonjának forgalmazását elemezve. B. László cipőjén pedig a tavaknál lévő föld nyomait találták meg.

B. László a per során eddig mindig csak annyit ismert be, amennyit kétségtelenül rábizonyít a vádhatóság. Így azt sem tagadhatta, hogy az alélt VV Fannit ölben cipelte ki a teremgarázsban álló autójához. Az autó alatt megtalálták a helyszínelők a lány vérét. B. azt állítja: VV Fanni elájult és „problémamegoldókhoz” vitte el, a vér pedig azért volt az autó alatt, mert vérzett a lány orra. Előbb azt állította: Dunavecséig ment a lánnyal, majd onnan visszafordult. Az FBI-ügynökök bizonyítása után már arról beszélt, sokat jár a szalkszentmártoni tavakhoz, lehet, aznap is addig ment. A lány testét egyébként sem a tavakban, sem a környéken nem találták meg a rendőrök.

Az FBI és a magyar hatóságok között 1992 óta van kapcsolat, amely 1994-től munkakapcsolat. Ekkor alapította a két állam Budapesten az ILEA-akadémiát, ahol FBI-módszerekkel, FBI különleges ügynökök bevonásával folyik nemzetközi igazságügyi-rendvédelmi oktatás és kiképzés.

Az együttműködés legutóbbi, emlékezetes akciója 2019 októberében zajlott. Több mint egymilliárd forintot csalt el egy számlagyárat működtető dunántúli céghálózat, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hazai és külföldi társhatóságokkal közös akcióban számolt fel. A bűnszervezet magyar vezetőjét az FBI közreműködésével Amerikában fogták el.