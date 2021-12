Parlamenti segítséggel százmilliók visszafizetését próbálta megúszni Simonka György egykori cége

A kormánypárti politikus volt cége a képviselő által elért jogszabály-módosításra hivatkozva kerülte volna el a szabálytalanul felhasznált támogatások visszafizetését.

Több mint 410 millió forint állami támogatás visszafizetését próbálta elkerülni az egykor Simonka György fideszes képviselő érdekeltségébe tartozó Paprikakert TÉSZ Kft. A társaság olyan jogszabály-módosítások alapján próbálta megúszni a szabálytalanul felhasznált pénzek visszafizetését, amiket Simonka ért el a parlamentben – értesült a 24.hu.

A Transparency International (TI) Magyarország által kiperelt adatokból derült ki, hogy a korábban a kormánypárti politikus résztulajdonában álló cég összesen 30 kérelmet nyújtott be a Magyar Államkincstárhoz. Ezek célja az volt, hogy a mára felszámolás alatt álló Paprikakert TÉSZ Kft. által igénybe vett, és szabálytalanul elköltött összesen 413 977 888 forint támogatást ne kelljen visszafizetni az államnak.

Az említett – jelenleg is Simonka családtagjai résztulajdonában álló – cég a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló rendelet módosítására hivatkozva kezdeményezte a visszafizetés elkerülését.

Ez az egyik olyan jogszabály, amelynek módosítását Polt Péter legfőbb ügyész szerint Simonka György érte el a parlamentben, hogy elkerülje a szabálytalanul felhasznált támogatások visszafizetését.

Kapcsolódó Polt Péter elismerte: a fideszesek törvényt módosítottak Simonka György kedvéért Hadházy Ákos szerint a módosítást jegyző képviselőket és a volt agrárminisztert is felelősségre kellene vonni.

Minderre már a Békés megyei országgyűlési képviselő és 32 társa ellen korrupciós és más bűncselekmények miatt megfogalmazott vádirat is utalt, ám azt csak később tisztázta a legfőbb ügyész, hogy pontosan mely jogszabályok esetében ért el módosítást Simonka.

Igaz, a történtek ellenére a Paprikakert TÉSZ Kft.-t visszafizetésre kötelezték, így a vádhatóság szerint tulajdonképpen nincs ügy, bár az nem derült ki, hogy a pénzt ténylegesen visszafizette-e a társaság. Ez azért kulcsfontosságú kérdés, mert a szintén a Simonka ellen szóló vádak fókuszában álló Magyar Termés TÉSZ Kft. esetében korábban kiderült, hogy az állam kicsúszott a határidőből, és egymilliárd forint közpénz veszett oda a jelenleg is Simoka résztulajdonában álló társaságban.

Szintén a Legfőbb Ügyészség közölte, hogy a Simonka György elleni nyomozás során vizsgálták a jogszabály-módosításokkal kapcsolatban a bűncselekmény gyanúját, és azt kizárták. „A jogalkotásban részt vevők szerepe semmilyen büntetőjogi felelősséget nem vetett fel”– írták, megerősítve, hogy a jogszabályok módosítása után a Simonka irányítása alatt álló termelői szervezetek kérték a támogatások visszakövetelését előíró határozatok visszavonását, ez azonban nem történt meg.

A jogalkotásban résztvevők felelősségét Hadházy Ákos független parlamenti képviselő vetette fel, szerinte a módosításokat jegyző képviselőket felelősségre kellene vonni. A fideszes Jakab Istvánnak – az Országgyűlés alelnöke –, Győrffy Balázsnak – aki képviselő és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke –, valamint Fazekas Sándornak mint volt agrárminiszternek ott lenne a helye a vádlottak padján Simonka mellett Hadházy szerint.

Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója lapunknak elmondta, nem érthető, az ügyészség miért ilyen engedékeny ebben az ügyben, hiszen ha nem is közvetlenül, de Simonka mégiscsak arra irányuló kísérletet tett, hogy a parlamenti képviselőként kezdeményezett jogszabálymódosítás révén a hozzá köthető cégek kibújhassanak a szabálytalan pénzfelhasználás miatt elrendelt visszafizetési kötelezettség alól.

Ráadásul – mint mondta – a szóban forgó cégek a visszafizetés alól történő mentesítést kérelmezték is, tehát nem rajtuk, hanem az államkincstár éberségén múlt, hogy az adófizetőket nem érte újabb több száz millió forintos kár. Ligeti kiemelte, a korrupció ellenes civil szervezet örül annak, hogy az állam ezúttal résen volt, de Simonka Györgynek önmagában azért is a bíróságon kellene számot adnia, hogy tett egy ilyen kísérletet.

Képzeljük el, hogy valaki besurran egy bank trezorjába, de nem sikerül elvinnie az ott őrzött százmilliókat, mert elkapják a biztonságiak. Vajon helyeselhetnénk-e, ha ebben az esetben a hatóságok azt mondanák: végülis nem okozott kárt, tehát nem történt lopás, ezért inkább borítsunk fátylat a történtekre. A helyes válasz nyilván csak nemleges lehet

– mondta Ligeti.

A Paprikakert TÉSZ Kft. visszafizetés elkerülésére irányuló kérelmei közt a legkülönbözőbb tételek bukkannak fel az irodabútortól kezdve a targoncáig. De nem akarták visszafizetni azt az ötmillió forintos összeget sem, amit egy Volkswagen Phaeton típusú, prémium kategóriás személyautóra költöttek. Ez azért érdekes, mert Simonka György egy időben éppen ilyen járművel közlekedett.

Az említett jogszabály-módosítás okán egyébként a Paprikakert TÉSZ Kft.-n kívül további hét cég próbálta elérni, hogy ne kelljen visszafizetni a szabálytalanul felhasznált támogatásokat. A társaságok kérelmeinek összértéke meghaladja az egymilliárd forintot, ám a legnagyobb összeg, csaknem 414 millió forint, visszafizetését Simonka egykori érdekeltsége szerette volna megúszni.

A Központi Nyomozó Főügyészség 2019 nyarán közölte, hogy Simonka György és 32 társa ellen vádat emelt bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt, miután összesen 1,4 milliárd forint kárt okoztak. Kiderült, Simonka György családtagjainak is a vádlottak padjára kell ülnie. Beszámoltunk arról is, hogy Simonka mellett további két fideszes országgyűlési képviselő rokonai is vádlottak lettek: Kerényi János regionális pártigazgató unokaöccsének és Varga Gábor hozzátartozóinak is felelniük kell a bíróság előtt.

A kormánypárti politikus büntetőpere tavaly kezdődött, és bár ő tagadta bűnösségét, nyolcan beismerték tettüket, amivel rontották a képviselő helyzetét. Köztük van két felszámoló is, akik bevallották, hogy megvesztegették őket. Azóta két vállalkozó is bevallotta, hogy kenőpénzt vitt Simonkáéknak. Egyikük állítása szerint 600 millió forintot adott át szemeteszsákban.