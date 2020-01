Nagy bajban Simonka: a felszámolók beismerték, megvesztegették őket

Csütörtökön véget ért a Fővárosi Törvényszéken a költségvetési csalással és más bűncselekményekkel vádolt Simonka György büntetőperének háromnapos előkészítő tárgyalása, ami után májusban kezdődhet meg az ügy érdemi része. A Fidesz Békés megyei országgyűlési képviselője nem lehet nyugodt, ugyanis 32 vádlott-társa közül nyolcan beismerték bűnösségüket a bíróság előtt, amivel egyértelműen gyengítik Simonka pozícióját.

Habár négy vádlott beismerő vallomását nem fogadta el a bíróság, a másik négy esetben a törvényszék jóváhagyta azt az egyezséget, amit a vádlottak az ügyészséggel kötöttek, amivel beismerték bűnösségüket. Utóbbiak közül két vádlott különösen érdekes. Egyikük Bánk Péter Attila, aki a vád fókuszában álló Magyar Termés TÉSZ Kft. felszámolását végző társaság egyik vezetője és tulajdonosa volt, másikuk Hajdu Attila felszámolóbiztos.

A vádirat szerint a két férfi által képviselt cég 2015-ben kezdte meg a Magyar Termés TÉSZ Kft. felszámolását, amelynek során hamar világossá vált számukra, hogy a társaság tényleges irányítója Simonka György. Ezért Pusztaottlakán találkoztak a politikussal, akivel – a vád szerint – megállapodtak abban, hogy a felszámolást Simonka elképzelései alapján bonyolítják. Bánkék célja az volt, hogy az eljárásból felszámolói díjként 20 millió forintot tudjanak keresni, amire csak akkor lett volna esélyük, ha a vagyont a lehető legmagasabb áron értékesítik, ugyanis a felszámolói díj az összvagyon mindössze öt százaléka volt. Ez azonban ellentétes volt Simonka érdekeivel, így abban állapodtak meg, hogy az eljárás végén a befolyt összeget a politikus készpénzben kiegészíti 20 millió forintra. Bánk és Hajdu a bíróság előtt beismerte:

megvesztegették őket.

Ez Simonka Györgyre nézve azért meglehetősen terhelő, mert a vádirat szerint személyesen a fideszes politikussal egyeztettek és az általa meghatározottak szerint jártak el. Ennek részleteiről a 24.hu még a tárgyalás előtt beszámolt:

Simonka kenőpénzt adott a NAV-eljárás leállításáért, és a felszámolót is lefizette a vád szerint Húszmillió forintot az Astoriánál adtak át. De a fideszes országgyűlési képviselő nem a megfelelő embert fizette le, így nem sikerült megfékezni az adóhatóság eljárását.

A két férfi ügyvédje kérdésünkre a bíróságon elmondta, ügyfelei már a nyomozás során beismerő vallomást tettek, a cselekményért egyébként akár 7 év letöltendő börtönbüntetést is kaphattak volna, de az egyezség alapján 2 év büntetést kaptak, amit 5 év próbaidőre függeszt fel a bíróság a megállapodás alapján. Novák Péter közölte az is, hogy a két vádlottat a bíróság eltiltotta a felszámolói tevékenységtől, valamint a gazdasági társaságok vezetésétől is, ám a megállapodás ezzel együtt is kedvező számukra. Az ügyvéd szerint a bíróság azért fogadta el az egyezséget, és hagyta jóvá azt, mert nem talált ellentmondást a vádlottak által elmondottak és az iratok között.

A történteket egyébként kirívó esetek is alátámasztják. A felszámoló cég például egy több millió forint értékű Peugeot 4007 típusú terepjáró autót 78 ezer forintért értékesített a Simonkáékhoz köthető cégnek. Egy másik esetben pedig egy Volkswagen Passatot 75 ezer forintért vett meg a felszámolótól szintén a kormánypárti politikushoz közeli társaság. Mindkét autót a mára már szintén felszámolás alatt álló Szervíz-Bodzás Kft. vásárolta meg, amelynek vagyonát épp a napokban tűzték árverésre. Ezek közt van egy pusztaottlakai ingatlan is, amelynek korábbi tulajdonosa éppen Simonka György volt.

Egyébként a kormánypárti politikus és felesége, valamint az első- és másodrendű vádlott sem ismerte be bűnösségét. Mindannyian vallomást kívánnak tenni az eljárás során, Simonka pedig több mint száz tanú meghallgatását is kezdeményezi.

Kiemelt kép: Ivándi-Szabó Balázs / 24.hu