Szabadlábra került a bombagyártással vádolt S. Ábel

A korábban többször elítélt férfi már három éve ült előzetesben, most nyomkövetőt kell hordania.

November 8-án szabadlábra helyezte S. Ábelt a Fővárosi Törvényszék, miután már három éve volt (előzetes) letartóztatásban – közölték a Telexszel. A férfinek mostantól nyomkövetőt kell hordania az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának kihirdetéséig.

A lap felidézi, S. Ábelt 2017. július 28-án fogták el a XI. kerületben. Eleinte rablás előkészületével gyanúsították, ebből lett robbanóanyaggal való visszaélés, ezzel vádolták meg 2018-ban. A bírósági eljárás alatt a közveszély okozását is bevonták a vádpontok közé. A vád szerint S. Ábel egy robbanóanyagot kísérletezett ki, amit a XXII. kerületben kiöntött egy fa tövébe. Ha felrobban, 3-5 méteres körben okozott volna súlyos sérüléseket, de repeszekkel kiegészítve még nagyobb pusztítást tudott volna végezni.

A férfi nem tagadta, hogy bombakészítésre alkalmas hidrogén-peroxidot, acetont, sósavat és kénsavat vásárolt, de szerinte ezzel társadalmilag hasznos célja volt. Arra akarta felhívni a figyelmet, hogy az aceton-peroxid beszerzését valamiért nem tiltja a jogszabály, ezt YouTube-videóban akarta bemutatni.

S. Ábel neve azonban korábban több más esetben is felmerült – emlékeztet a Telex. 2010-ben egy videóból derült ki, hogy verseket ír külföldi iskolai lövöldözések alapján, és utalt is arra, hogy megölne 22 embert, majd magával is végezne. Jogerősen, harmadfokon két és fél év elzárásra ítélték. Aztán 2013-ban egy fegyverrel többször a mennyezetbe lőtt a Móricz Zsigmond körtéri McDonald’s gyorsétteremben, amiért jogerősen négy és fél évre ítélték. Mivel előzetesben letöltötte büntetése zömét, 2017 márciusában szabadulhatott.

Ezután fogták el 2017-ben a fenti robbanószeres ügy miatt. A rablás előkészülete egyébként úgy jött a képbe, hogy egy barátjával való beszélgetésben felmerül prostituáltak kirablása is. 2018 augusztusában a férfit két év felfüggesztett börtönre ítélték csalás miatt, mivel kétszer is átutalási megbízásokat hamisított.