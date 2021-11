Fontos pontokon változtattak a lakossági napelemes pályázaton

Anélkül, hogy erről külön hírt kiadtak volna, a napokban kétszer is fontos pontokon módosították a 2,9-11,3 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatást ígérő lakossági napelemes és fűtéskorszerűsítési EU-pályázat szabályrendszerét – írja a portfolio.hu.

Az egyik változás, hogy a katás és kivás vállalkozóknak a céges jövedelmük is beleszámít az egy főre jutó jövedelembe, ha egyúttal tulajdonosok is a fejlesztendő ingatlanban. A számlálóban tehát minden olyan magánszemély, beleértve a katásokat és kivásokat is, összevont 2020-as jövedelmét össze kell adni, akinek 2020. augusztus 30-án (rész) tulajdona volt az ingatlanban (vagy a pályázat beadásakor), a nevezőben pedig ezen, 2020-ban jövedelemmel rendelkező személyek számát kell megadni. Akkor jogosult az egyik tulajdonos pályázni, ha ez az egy főre vetített 2020-as bruttó összeg 4,85 millió forint, vagy annál alacsonyabb – emlékeztet a portfolio.hu. A portál felhívja a figyelmet arra is, hogy nem szabad trükközni a hirtelen gyermekre íratott ingatlan résztulajdonnal csak azért, hogy lejjebb szorítsa a pályázni vágyó az egy főre jutó éves jövedelmet és így jogosulttá váljon a támogatásra, mert ezt kifejezetten tiltja már a pályázat.