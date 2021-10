Ezek a legjobb magyar középiskolák, Budapest dominál

A HVG Középiskolai Rangsorában a korábbi években sokszorosan első helyen végzett budapesti Fazekas Gyakorló Gimnáziuma ismét visszakerült az első helyre, igaz azon osztoznia kell a budapesti belvárosi Eötvös Gimnáziummal. Ezeket az ELTE két gyakorló gimnáziuma követi – derül ki a lap összesítéséből.

A legjobb tíz középiskola listáján a budapestiek dominálnak, csak egy vidéki, a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium fért be közéjük. A lap szerint a második tízbe viszont már további négy vidéki iskola is beverekedte magát, de idén a legjobb húszat is a budapestiek dominálják. Ott a vidékiek közül kettő Budapest környéki, kettő győri és egy debreceni iskola található. Összességében a vidékiek vannak többen a százas rangsorban – bár az első ötvenben azonos a számuk budapestiekével –, a legjobb száznak már csak a kétötöde budapesti.

A lap szerint a tíz legjobb magyar középiskola:

1. Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium

1. Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

3. ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium (Budapest)

4. ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium (Budapest)

5. Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium

6. Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium (Budapest)

6. ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium (Budapest)

8. Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium

9. Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola (Budapest)

10. Budapest XIV. Kerületi Szent István Gimnázium