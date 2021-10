Lopott vagyont menekítenek-e ki a Spanyolországba távozó Orbán Ráhelék? – Ezt kérdezték a kormánytól a Parlamentben

Cikkünk frissül.

A DK-s Varga Zoltán egy kérdés erejéig Orbán Ráhelék spanyolországi kiköltözésével foglalkozott az Országgyűlésben.

Varga úgy fogalmazott, hogy az elmúlt hetek vezető híre volt, hogy a „kedves vezető kedves lánya és a korrupciós botrányokhoz köthető veje elhagyta Magyarországot. És keleti nyitás ide vagy oda, nem Azerbajdzsán felé vették az irányt, hanem Spanyolországba.” A DK-s képviselő nagyon kíváncsi volt, vajon miért történt ez így. „Nem volt elég az elsőszülött lánynak adott turizmus ágazat? Nem volt elég a sokmilliárdos cégtámogatás Tiborcz István részére?” Végül ezt kérdezte: „Sok magyart érdekel, hogy a kivándorlás oka nem véletlenül az-e, hogy kimenekítsék Orbán Ráhelék a lopott vagyont?”

Schanda Tamás államtitkár azt mondta minderre: „komolytalan kérdés egy zavaros képviselőtől”. Szerinte utoljára Varga „kommunista elődjei voltak, akik megtiltották az embereknek, hogy külföldre utazzanak”.

Schanda a fiatalok kivándorlásával kapcsolatban még azt is mondta: az utóbbi időben többen jöttek vissza, mint ahányan elmentek.

Tordai: Állandó gyurcsányozás a válasz, de miért?

A Párbeszéd politikusa arra panaszkodik, hogy a kormánypártok állandóan gyurcsányozással reagálnak mindenre, legyen az szakpolitikai kérdés, vagy fideszes botrányok. Tordai Bence szerint azonban ez szánalmas, miközben feltette azt a kérdést is, hogyha minden “a gyurcsányozásról szól, a kormány Karácsonyt támadja folyton?” Orbán Viktor szerinte a múlt harcait vívná folyton, az oszd meg és uralkodj politikáját akarja folytatni, Karácsony Gergely politikája azonban az “egyesíts és szolgálj.” A Párbeszéd képviselője szerint Karácsony „a közös nevező”, aki „újra egyesíti Magyarországot”, amelyet a Fidesz szétszakított, gazdaságilag és társadalmilag és morálisan is.

Dömötör Csaba államtitkár válaszolt: „Karácsony Gergely akkor sem tudna kijönni az őszödi szemkilövető árnyékából, ha akarna.” „Gyurcsány Ferenc pártja lesz a meghatározó, legnagyobb erő a baloldalon.” A DK-nak 30, a Párbeszédnek 7 képviselője nyert az ellenzéki előválasztáson, így – mondta az államtitkár – mindenképp Gyurcsány irányítja az ellenzéki összefogást.

Hol van Jakab Péter?

A jobbikos Brenner Koloman azt veti a kormánypártok szemére, hogy az előválasztás után már őt is “összegyurcsányozták”, noha ő már akkor is konzervatív volt Sopronban, amikor Orbán Viktor “szélsőliberális politikusként” Soros-ösztöndíjas volt. Brenner Koloman még azt is mondta: a Jobbik az ellenzék egyetlen jobboldali, keresztényszociális alapon politizáló néppártja azért vett részt az előválasztáson, mert “olyan rendkívüli történelmi helyzetet éltünk”, ahol közösen kell lebontani a Fidesz egypárti túlhatalmát, amely “kivezeti hazánkat az Európai Unióból, és keleti egypárti autokratikus rendszerek felé adósítja el”. Hozzátette: az előválasztáson a legnagyobb áldozatot a Jobbik hozta, mert a kisebb településeken kevesen tudtak szavazni, de így is a 106-ból 29 győzelmet értek el. Ebből arra a következtetésre jutott, hogy “a jobbközép Jobbik” lesz a következő parlament egyik legnagyobb frakciója. A Jobbikkal felálló új kormány szerinte a Fideszt odaküldi majd, ahova való: a történelem szemétdombjára.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára egy kérdéssel kezdte válaszát:

Hol van Jakab Péter?

Szerinte azoknak volt igazuk, akik azt mondták, hogy a Jobbik elnökének nem lesz bátorsága bejönni a Parlamentet és számot adni az előválasztás eredményéről. “Vannak jobbikos szavazók, akik magyarázatot várnak.”

Jakab Pétert a negyedik helyre száműzték. Hiába az egyre agresszívebb jelzők, a provokációk, a Jobbik elnöke negyedik lett.

Az eredmények azt mutatják, hogy sem a melósok, sem a vidéken élőket nem tudta megszólítani Jakab Péter – mondta az államtitkár. Dömötör szerint Jakab Péternek az volt a feladata, hogy “átvigyen a baloldalra egy nemzeti pártot és pár listás szavazatért cserébe lerakja a posztkommunisták lába elé. És meg is tette.”. Miután megtette, már semmi szükségük rá, ezért osztották rá a negyedik helyet – vélekedett Dömötör Csaba. “Balhézhat, elmehet vidékre a testőreivel, fotózhat ételeket, de nagyjából ennyi lesz a feladata” – tette hozzá.