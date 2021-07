Találkozott megmentőjével a szeretteit lakástűzben elvesztő Balázs

Több mint fél év után találkozott a megmentőjével az a rákospalotai kisfiú, aki tavaly ősszel vesztette el a nagyszüleit, mert egy férfi szándékosan felgyújtotta az otthonukat. Balázs nagypapája utolsó erejével még segített az unokájának a tetőre jutni, de ő és a felesége már nem tudott kijutni az égő házból.

A borzalmas eset tavaly novemberben történt a Pázmány Péter utcában.Az ingatlanon két épület is volt, az utcafronti részen lakott a tulajdonos, míg a hátsó épületben élt a házaspár a 12 éves unokájukkal, valamint a román-magyar kettős állampolgárságú M. András. Valamennyien a tulajdonos vállalkozásánál dolgoztak.

M. András november közepéig rendszeresen dolgozott a tulajdonos vállalkozásában, de egészségügyi problémákra hivatkozva elkezdte hanyagolni a munkát, a tulajdonos szerint azonban ennek oka valójában a férfi alkoholista életmódja volt.Pár nappal a tragédia előtt a 60 éves asszony felhívta a távol lévő tulajt, hogy M. András részeg és nem hagyja őket pihenni.

A tulajdonos, amikor visszaérkezett Budapestre, azt tapasztalta, hogy a konfliktushelyzet rendeződött, így nem tett további lépéseket. Másnap M. András egy tányér süteménnyel jelent meg a tulajdonosnál ittasan, aki kérte, hogy inkább menjen és pihenjen le. A férfi azonban pár perc elteltével visszatért és szóváltásba keveredett a tulajdonossal.

A tulajdonosnál ekkor telt be a pohár. Visszakérte az alkoholproblémákkal küzdő férfitől a lakáskulcsokat, és arra kérte, hogy másnap reggel költözzön el, majd kifizette az addig elvégzett munkáért járó bérét, 53 ezer forintot. A

melléképületből a tulajdonost este azzal hívta fel a 60 éves nő, hogy M. András ordibál, agresszíven viselkedik, kezében egy késsel hadonászik. A tulajdonos odament, de azt látta, hogy a házaspár addigra kezelni tudta a helyzetet, s addigra M. András megnyugodott.

A 12 éves fiú elmondása alapján ezt követően a 60 éves asszony adott lakáskulcsot M. Andrásnak, aki azt mondta, hogy elugrik valahova, de még az este folyamán visszamegy. A házaspár és a gyerek is elaludt, a fiú pedig nem tudta megmondani, hogy M. András valóban távozott-e.

Hajnal háromkor szólalt meg a melléképület tűzjelzője, de a lakók nem tudtak menekülni a kijárat felé a tűz és a hatalmas füst miatt. Az asszony segítséget kérve hívta a tulajdonost, aki a hatóságokat értesítette, odasietett, de amikor kinyitotta az ajtót,a hő több méterre hátra vágta őt és a bent lévőkön már nem tudott segíteni. A sokkos állapotban lévő fiút a rendőrök hozták le az épület tetejéről. Ekkor értek a helyszínre a tűzoltók, valamint a gyermekmentők.

A 60 éves férfi a helyszínen, a felesége pedig a kórházban vesztette életét. Az igazságügyi boncolás alapján mindketten szén-monoxid-mérgezés miatt haltak meg. A kisfiút szén-monoxid-mérgezés gyanújával vitték kórházba a történtek után. A gyanúsítottat Újpesten fogták el, de akkor is részeg volt. A férfit több emberen elkövetett emberöléssel, kiskorú emberölési kísérletével gyanúsították meg.

Még a BRFK sokat tapasztalt rendőreit is nagyon megrázta az eset, a tragédia után megfogadták, hogy nem fogják elengedni Balázs kezét. Karácsonykor ajándékokat, később pedig ruhákat vittek az anyukájához kerülő gyereknek, akit most meghívtak a nyári táborukba is. Itt egy személyes meglepetéssel is készültek a számára. Sütő Krisztián személyében ugyanis meglátogatta az egyik rendőr, aki tavaly novemberben megmentette az életét. Az pedig már csak hab volt a tortán, hogy Balázs az egyik korábbi óvodatársával is találkozott.