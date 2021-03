Több kórházban is lesz irodája a hálapénz kommandónak

Több kórházban irodája is lesz a hálapénzzel kapcsolatos bűncselekmények visszaszorítására alakult csoportnak – számolt be vasárnap az RTL Híradó. Az értesülést a kormány is megerősítette a tévécsatornának.

Közölték azt is, hogy ha Nemzeti Védelmi Szolgálaton belül működő „hálapénz kommandó” fő célja a bűnmegelőzés a betegek és az orvosok esetében is. A hálapénz adása és elfogadása január óta számít bűncselekménynek. Egyelőre még csak a tervezés zajlik, de azt kiemelték, hogy a csoport nem nyomozóhatóság, ezért nem intézkednek, és a hangsúly a megelőzésen lesz.