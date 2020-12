George Clooney újra orbánozott egyet

Joe Biden hatalomra lépésével nagyon sok minden megváltozik majd, például Orbán Viktornak is nehezebb lesz, mert bár élete végéig Magyarország vezetője maradhat, az autoriter hangokat nehezebb lesz védeni, mivel nem lehet az Egyesült Államokra mutogatni, hogy ott is ezt csinálják – mondta a Süddeutsche Zeitungnak adott interjúban George Clooney a hvg.hu összefoglalója szerint.

A színész új filmje, a Midnight Sky kapcsán nyilatkozott az újságnak, ám sok közéleti kérdés is előkerült. Azt is mondta: most nagyon sok gyűlölet van a világban, az Egyesült Államoknak pedig nagy szerepe van abban, mi történik majd.

Clooney novemberben emlékezett meg először a magyar miniszterelnökről, amikor egy interjúban tudatta, Bolsonaro brazil elnök mellett a Fidesz elnökét is felelősnek tartja a terjedő gyűlöletért. Retorikai földindulást nem okozott a kormányzati reakció, amennyiben a reakció az volt: Clooney mondása mögött Soros György áll.

Clooney a 24.hu kérdésére akkor egyszerűen azt írta: Orbán propaganda-gépezete hazudik.