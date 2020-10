Simonka György tagad, és megtiltotta, hogy fényképek készüljenek róla a bíróságon

Simonka családtagjai is vádlottak, a fideszes politikus bűnszervezetet irányított az ügyészség szerint

Cikkünk frissül.

A januári előkészítő tárgyalás után kedden megkezdődött a költségvetési csalással és más bűncselekményekkel vádolt Simonka György büntetőperének érdemi része. Az első tárgyalási nap délelőttjén az első- és másodrendű vádlottakat hallgatta volna meg a bíróság, de ők nem kívántak vallomást tenni. Délután a Fidesz Békés megyei országgyűlési képviselője harmadrendű vádlottként állt a bíróság elé, és

ezúttal nem járult hozzá, hogy a tárgyalóteremben fényképfelvételek készüljenek róla.

Ezt azzal indokolta, hogy a média komoly nyomás alá helyezte őt és a családját. Jelezte azt is, hogy kérdésekre nem kíván válaszolni.

A politikus egyben közölte, a nyomozás során tett vallomásait fenntartja. Azonban a vádirat vonatkozásában egy másik vallomást nyújtott be, amit a bíró olvasott fel. Ebben lényegében mindent tagadott, amit a vádirat a terhére rótt. Úgy vélte,

olyan személyek vallomásán alapulnak a vádirat, akik az ügyészséggel kiegyeztek, a mentesülésük miatt mondták azt, amit kellett.

Állítása szerint semmilyen bűnszervezetet nem hoztak létre és arra semmilyen bizonyíték nincs is. A termelőszövetkezetek létrehozását mások mellett a 2008-as gazdasági válság tette szükségessé; ekkor egyébként érvelése szerint nem juthatott volna támogatáshoz, mivel baloldali kormány volt hatalmon, így támogatásra nem számíthattak. Közölte, a váddal érintett gazdasági társaságok tulajdonosi, ügyvezetői posztjait nem ő határozta meg, és az sem igaz, hogy az első- és másodrendű vádlott a lekötelezettje volt.

Szerinte a vádiratban szereplő beruházások megvalósultak, azokat szakszerűen végezték el, és nem igaz az, hogy ő 45 százalékot kapott volna vissza a beruházások után, ugyanis szakértői véleményekkel tudja alátámasztani, hogy azokat a költségek 55 százalékán nem lehetett volna megvalósítani.

Azt állította, csupán mint társaság tagja, termelője kapott pénzt, valamint tanácsadói javadalmazásban részesült.

A politikus beszámolt arról is, hogy vádlott-társai közül többeket hogyan ismert meg, illetve hogy velük milyen kapcsolatban áll. Kitért feleségére, és unokahúgára, akik szintén vádlottak. Mint írta, önállóan végezték a tevékenységüket, ő pedig semmilyen törvénytelen vagy szabálytalan dologról nem tud munkájukkal kapcsolatban. Simonka írt arról is, hogy miként került kapcsolatba az ügy koronatanújával és csapatával, aki korábban a szintén becsődölt Mórakert TÉSZ esetében is adott tanácsokat.

A Quaestor-botrány kétes figurája a fideszes Simonka György intézője volt Mindkét ügyet megúszta. Részben az ő terhelő vallomása miatt emeltek vádat a fideszes politikus ellen.

Bár a Fidesz Békés megyei országgyűlési képviselője magabiztosan áll ki ártatlansága mellett, mégsem lehet nyugodt, ugyanis 32 vádlott-társa közül nyolcan már beismerték bűnösségüket a bíróság előtt, amivel egyértelműen gyengítik a politikus pozícióját.

Igaz, a beismerő vallomást tevők közül négyet nem fogadott el a bíróság, ám a másik négy esetben a törvényszék jóváhagyta azt az egyezséget, amit a vádlottak az ügyészséggel kötöttek, beismerve bűnösségüket. Ezek közül két vádlotté különösen érdekes. Egyikük a vád fókuszában álló Magyar Termés TÉSZ Kft. felszámolását végző társaság vezetője és tulajdonosa volt, másikuk pedig a felszámolóbiztos.

A januári tárgyaláson mindkét férfi beismerte a bíróság előtt, hogy megvesztegették őket.

A vádirat szerint a két férfi által képviselt cég 2015-ben kezdte meg a Magyar Termés TÉSZ Kft. felszámolását, amelynek során hamar világossá vált számukra, hogy a társaság tényleges irányítója Simonka György. Ezért Pusztaottlakán találkoztak a politikussal, akivel – a vád szerint – megállapodtak abban, hogy a felszámolást Simonka elképzelései alapján bonyolítják. A felszámolók célja az volt, hogy az eljárásból felszámolói díjként 20 millió forintot tudjanak keresni, amire csak akkor lett volna esélyük, ha a vagyont a lehető legmagasabb áron értékesítik, ugyanis a felszámolói díj az összvagyon mindössze öt százaléka volt. Ez azonban ellentétes volt Simonka érdekeivel, így abban állapodtak meg, hogy az eljárás végén a befolyt összeget a politikus készpénzben kiegészíti 20 millió forintra.

A felszámolók vallomásával egybevágnak azok a tények, amelyekről a 24.hu jóval a vádemelés előtt beszámolt, miszerint a Magyar Termés TÉSZ vagyonának jelentős része a felszámolás során kirívóan alacsony áron vándorolt olyan társaságokhoz és személyekhez, akik Simonka Györgyhöz köthetők. Ezt erősítette meg az ügyészség vádirata is, amely a kormánypárti politikusra nézve azért kínosan terhelő, mert a vádirat szerint a felszámoló cég tisztviselői személyesen a fideszes országgyűlési képviselővel egyeztettek és az általa meghatározottak szerint jártak el.

Simonka kenőpénzt adott a NAV-eljárás leállításáért, és a felszámolót is lefizette a vád szerint Húszmillió forintot az Astoriánál adtak át. De a fideszes országgyűlési képviselő nem a megfelelő embert fizette le, így nem sikerült megfékezni az adóhatóság eljárását.

A januári tárgyalás óta Simonka György számos fórumon igyekezett hangsúlyozni ártatlanságát. Nemrég egy kiszivárgott hangfelvételen a vádiratot és az ügyészség munkáját is bagatellizálni próbálta. Arról beszélt, hogy a vádirat „nullás” és az azt „hasraütésszerűen” készítő ügyészeket pedig azóta mind kirúgták (ezt az ügyészség cáfolta).

A Központi Nyomozó Főügyészség tavaly augusztusban közölte, hogy Simonka György és társai ellen vádat emelt bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt, miután összesen 1,4 milliárd forint kárt okoztak. Simonka György az ügy harmadrendű vádlottja, őt a sorban a vád fókuszában álló Magyar Termés TÉSZ Kft. és Paprikakert TÉSZ Kft. egykori ügyvezetői előzik meg, ám az ügyészség Simonkát tartja a bűnszervezet irányítójának, aminek segítségével vissza nem térítendő költségvetési forrásokat szereztek meg. A politikus feleségének és unokahúgának, valamint két másik fideszes országgyűlési képviselő hozzátartozóinak is a vádlottak padjára kell ülnie. Simonkára nyolc és fél év fegyházbüntetést kért a vádhatóság teljes vagyonelkobzás mellett.

Kiemelt képünk a januári tárgyaláson készült Simonka Györgyről. Fotó: Ivándi-Szabó Balázs/24.hu