Tóth Gabiról a párja: Magára szegezi a tekinteteket, ha belép egy helyiségbe, és nem feltétlenül azért, mert jól néz ki

Tóth Gabi és kedvese, Papp Máté Bence a múlt héten Pomázon tartottak ének- és tánctábort. A tábor egyik napjára az nlc.hu is ellátogatott, hogy tapasztalataikról kérdezzék a párt.

Volt olyan, aki nem is tudta, hogy ki vagyok, mindenkinél tiszta lappal indultam. Jöttek Németországból és Ausztriából is, ők sem olvastak rólam. Senkiben nem volt előítélet, tisztelettel fordultak felém és úgy láttam, hogy tanulni szeretnének tőlem és elfogadják a tanácsaimat. Szerencsére senkin nem éreztem az előítéleteket, a gyerekek nem bántanak

– osztotta meg a lappal az énekesnő, mire kedvese elárulta, hogy a táborban szuper közösség alakult ki, ami őt és az énekesnőt is megerősítette abban, hogy jó az, amit együtt alkottak. Hozzátette viszont, hogy az említett táborhét alkalmával nemcsak pozitív, de negatív tapasztalásaik is voltak.

Ahhoz képest, hogy miket látunk a világban, a gyerekek hogyan szocializálódnak, vagy éppen hogyan nem, ebben a táborban mindenki nyitott volt az újdonságokra és nyitottak voltak egymásra is. Azt veszem észre általánosságban, hogy a szülők félnek felelősséget vállalni, félnek döntéseket hozni és ezáltal ez a gyerekeikre is átragad. A másik, hogy nem mutatják ki a hibáikat – pedig hibázni igenis mindenki fog az életben, jobb előbb megtanulni ezt kezelni, mint felnőttkorban. Ez egy természetes folyamat és kezd kiveszni a világból. A szülőnek fontos feladata, hogy törekedjen a jóra és ezt adja át a gyereknek, hiszen a gyereknevelés is egyfajta művészet

– magyarázta a táncos, akinek ugyan még nincs saját gyereke, sok időt tölt párja kislányával, Hannarózával.

Mindenben támogatom a Gabit, ezért nyilvánvalóan Hanni mellett is ott vagyok. Ő egy csodálatos lény. Az édesanyja egy vibráló személyiség, aki magára szegezi a tekinteteket, ha belép egy helyiségbe és nem feltétlenül azért, mert jól néz ki, hanem mert olyan kisugárzása van. Hanni is örökölte ezt, már most egy igazi kis díva.

Az énekesnő nemrég a Borsnak is nyilatkozott a táborban szerzett élményeiről és tapasztalatairól. Megosztotta egyebek közt azt is, hogy sok lány kért tőle segítséget, tudván, hogy őt is sokat bántották.