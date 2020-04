Koronavírus-gyanúval karanténba került a Pesti úti idősotthon orvosa

Tájékoztatom, hogy a Pesti Úti Idősek Otthon intézményi orvosa COVID-19 megbetegedés gyanúja miatt 14 napos otthoni járványügyi zárlat alá kerül, így nem tudja ellátni személyesen a szerződésben foglalt feladatait

– olvasható egy vasárnapi keltezésű, a 24.hu birtokába került levélben, amlyet a X. kerületi tisztifőorvos küldött az idősotthon vezetőjének. A levél valódiságát több forrásból is megerősítették, az intézményt fenntartó Fővárosi Önkormányzat sajtóirodája is.

Már van új orvos

A levélben az is olvasható, hogy:

A Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet által nyújtott önkéntes orvosi ellátás (1 fő rezidens és 1 orvostanhallgató) nem elegendő az intézmény orvosának otthoni járványügyi zárlata alatti időszakában, mivel az önkéntesek nem rendelkeznek szakorvosi végzettséggel, és kizárólag szakorvos felügyelet mellett végezhetnék csak tevékenységüket

– azaz e szerint az április 26-áig karanténba utalt háziorvos helyére egy másik orvost kellett találni, hogy megoldható maradjon az orvosi ellátás az otthonban.

A koronavírus gyanúval vasárnap dél körül hazaküldött háziorvos helyére – tájékoztatásuk szerint – a fenntartó és az intézményvezető már talált helyettesítést, aki hétfő délelőtt fel is vette a munkát, így az idősotthonban maradt több száz lakó orvosi felügyelete megoldott. A karanténba utalt orvost, úgy tudjuk, tesztelik koronavírusra, de eredmény még nincs.

Eddig volt orvos?

Április 10-én, pénteken a fertőzési góccá vált idősotthonba ellátogatott Müller Cecília, országos tisztifőorvos, aki többek között elrendelte azt is, hogy a Fővárosi Önkormányzatnak kötelező az idősotthonban biztosítani a folyamatos orvosi ellátást. Erre szerinte azért van szükség, mert az intézményből érkezett információk alapján komoly gond van az intézmény orvosi ellátásával, a szerződött orvosok egy ideje nem látták el a betegeket, még csak az intézménybe se mentek be, ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy későn észlelték a fertőzést amely tömeges lett.

A fenntartó Fővárosi Önkormányzat sajtóirodája szerint a tisztifőorvos nem mond igazat, az orvos ott volt korábban is az otthonban.

A végső szót Budapest Főváros Kormányhivatala fogja kimondani ebben a kérdésben: még vizsgálják, hogy mi történt az otthonban abban az időszakban, ami előtt elterjedt a fertőzés.

Kinek a felelőssége?

A Pesti úti idősek otthonában már 150 felett van az igazolt fertőzöttek száma, nyolcan meg is haltak az otthon lakói közül. A betegeket múlt csütörtökön legalább húsz mentőautóval és egy busszal szállították az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetbe, az otthont pedig fertőtlenítették. Karácsony Gergely főpolgármester azt mondta egy nappal a betegek elszállítása előtt, hogy mindent megtesznek, de a készletek hiányai és a beszerzési nehézségek miatt ebben lehetnek hiányosságok egyes intézményekben.

A főpolgármester múlt pénteken bemutatott négy dokumentumot, amelyek szerint hiába kérte többször levélben Kásler Miklós minisztert, hogy teszteljék koronavírusra a kórházakban az idősotthonokba visszakerülőket. Egy másik levélben pedig a következőt írta Sára Botond kormánymegbízott nevében Vass Csaba helyettes fővárosi és megyei tiszti főorvos:

A negatív teszt csupán azt jelenti, hogy a mintavétel időpontjában nem volt kimutatható a vírus. Ez az eljárás álbiztonságot adhat, ill. fölösleges laboratóriumi vizsgálatokat, költségeket generál

– azaz a kormányhivatal szerint felesleges a teszt, miközben a főpolgármester szerint akár egy kórházból is bekerülhetett a vírus, mert a Pesti úti otthon lakói gyakran kerülnek egészségügyi intézményekbe. Müller Cecília szerint megállapíthatatlan honnan tört be a fertőzés az otthonba, ezt tehát a kormányhivatal vizsgálata sem fogja tudni megállapítani ennyivel a történtek után.

A kormánypárti sajtó több cikkben foglalkozott azzal, hogy Karácsony Gergely a felelős a történtekért, mert a Fővárosi Önkormányzat az idősotthon fenntartója. A főpolgármester a fent idézett levelekre hivatkozik, miszerint ő szeretett volna többet tenni a vírus esetleges megjelenése ellen, de ebben sem a minisztérium, sem a kormányhivatal nem volt a segítségére.

Egészen ízléstelen, ahogy a főpolgármester menekül az egyenes kiállás és a felelősség elől

– fogalmazta meg véleményét Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is szombaton. Legkésőbb azóta világos, hogy politikai ügy lett a Pesti úti fertőzésből.

Kiemelt kép: Marjai János / 24.hu