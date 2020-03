Járványkórháznak ajánlja Érd a kézisek sportcsarnokát

A 70 ezres városban nincs fekvőbeteg-ellátóhely, viszont most bőven akad üres sportcsarnok.

Mi nem akarunk az utolsó utáni pillanatig várni. Most kell cselekednünk, mert most még talán nem késő

– írta ki Facebook-oldalára Érd polgármestere, aki csütörtökön este közölte, hogy a város több sportcsarnokát, köztük a kézilabdacsapat otthonának számító Érd Arénát is felajánlotta sürgősségi kórház kialakítására.

Csőzik László levélben fordult Orbán Viktor miniszterelnökhöz és Pintér Sándor belügyminiszterhez, mint az operatív törzs vezetőjéhez, hogy jelezze, a 70 ezres városban jelenleg nincs fekvőbetegek ellátására alkalmas intézmény.

Csőzik szerint a városban már most is van regisztrált fertőzött, így hamarosan égető szükség lehet olyan helyekre is, ahol a súlyosabb állapotú, de intenzív osztályra nem szoruló betegeket szakszerűen lehet gyógyítani.

A kormány már készül a kórházi kapacitások teljes telítettségre, ezért az ország több pontján ideiglenes ellátóhelyeket hoz létre. Az érdiek szerint a nemzetközi példák azt mutatják, hogy az üresen álló sportcsarnokokban lehet a leggyorsabban és legköltséghatékonyabban berendezni nagy befogadóképességű ideiglenes járványkórházat.