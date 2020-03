Eltűntek a turisták a belvárosi szuvenírboltokból

Bár interjúra csak egyetlen üzletben vállalkoztak, kamerán kívül több belvárosi szuvenírbolt vezetője és eladója is a forgalom drasztikus visszaeséséről számolt be. Az egyik helyen már beszereztek egy érintés nélküli lázmérőt is, hogy azzal szűrjék ki a betegnek tűnő kuncsaftokat.