Borkai-ügy: Póczik miatt célkeresztben a DK

Amint nyilvánosságra került, hogy mások mellett Póczik József egykori válogatott labdarúgót, korábbi DK-s önkormányzati képviselőjelöltet gyanúsítják azzal, hogy egy szexvideóval megzsarolta Borkai Zsoltot, ismét felerősödtek a hangok, amelyek szerint a felvételek kiszivárogtatása mögött a Demokratikus Koalíció áll. Felvázoljuk a botránykrónika kormánypárti olvasatát, amely rávilágít ugyan személyi összefüggésekre, ám meggyőző bizonyítékkal egyelőre nem támasztja alá ezt az elméletet. A Fideszben mindenesetre úgy tudják, Póczik nem pusztán a titokban készült felvételeket mutatta meg a győri polgármesternek, kapcsolatba hozható azzal a férfival is, aki a prostituáltakat kiközvetítette a horvátországi szexpartira.

A szexbotrány kirobbanása után Borkai Zsolt első reakciója egy tömör közlemény volt, amelyben úgy fogalmazott: „a személyemmel kapcsolatban megjelent hazugságokat az ellenzéki kampánycirkusz részének tekintem, amellyel a győri ellenzék alkalmatlanságáról akarják elterelni a figyelmet”. A Fidesz első hivatalos megszólalása napokig váratott magára, a kormánypárt végül azt ötlötte ki, hogy az ügy a győri polgármester magánéletének része, ezért nem kommentálják.

A nyilvánosságban elsőként a győri Jobbik varrta a Demokratikus Koalíció nyakába a szexvideó nyilvánosságra hozását, illetve az Ördög ügyvédje blog működtetését. Fodor Roland, a Jobbik azóta tisztségéből visszahívott győri elnöke az ellenzéki választási szövetségből való kilépésükkel kapcsolatban leszögezte, annak

nincs köze a DK országos pártközpontja által megrendelt, a fideszes polgármestert ocsmány módon lejárató anyagokhoz,

igaz, más magyarázatot sem nagyon kínált.

A Jobbik akár a Fidesztől, esetleg magától Borkaitól is értesülhetett arról, hogy a kormánypárt a DK-t sejti a szexvideó nyilvánosságra hozatala mögött. Ez a vélekedés mostantól hivatalos álláspontnak számít a kormánysajtóban, miután kiderült, hogy a rendőrség által a Borkai-üggyel összefüggésben zsarolás és más bűncselekmények miatt indított nyomozásnak Póczik József korábbi válogatott labdarúgó, egykori DK-s képviselőjelölt az egyik gyanúsítottja. Informátoraink segítségével megpróbáltuk rekonstruálni, miként néz ki Borkai és a kormánypárt szemszögéből a szexbotrány kirobbantása.

Az ügyet Borkaiék azért kötötték az első pillanattól a DK-hoz, mert – mint most már biztosan állíthatjuk – az adriai luxusjachton készült felvételekkel az a Póczik József kopogtatott be hosszú hónapokkal ezelőtt a polgármesterhez, aki 2014-ben a DK színeiben indult képviselőjelöltként a győri önkormányzati választáson (de nem jutott be a közgyűlésbe). Fideszes informátoraink eltérően mesélték el a történteket, konkrét bizonyítékot egyikhez sem tudtak csatolni.

Az egyik verzió szerint Póczik először négy fotót mutatott Borkainak az adriai túráról, és tízmillió forintot kért értük.

A pénz átadásáról állítólag hangfelvétel készült (nincs információnk arról, hogy előre egyeztetett vagy titkos módon), valamint a felek aláírtak egy dokumentumot is, amelyben Póczik ígéretet tesz arra, hogy a képekből nincs másolata, az átadott fotókkal kapcsolatban pedig nincs további követelése. Ha így történt, azzal Borkaiék is védve érezhették magukat, gondolván, Póczik nem fogja kockáztatni, hogy zsarolás miatt büntetőeljárás induljon ellene. Azt, hogy Póczik néhány fotót mutatott Borkainak, ő is elismeri, de tagadja a zsarolást, illetve hogy pénzt kért vagy kapott volna cserébe.

Fideszes körökben azonban azt mesélik, hogy Póczik vérszemet kapott, és másodszor is megjelent Borkainál. Ekkor már több tucat fotót vitt magával, és húszmillió forintot követelt. Ezúttal azonban elhajtották, hivatkozva a korábban általa is aláírt dokumentumra.

A másik verzió szerint viszont először nem Póczik József zsarolta meg a győri polgármestert, hanem a felvételeket ténylegesen készíttető személy – információink szerint ő is gyanúsítottja a zsarolási ügynek –, és Borkaiék neki fizettek. Póczik csak ez után bukkant fel a színen, és tényleg egy fillért sem kapott. Mindkét variáció azt erősíti, hogy Pócziknak eredetileg nem voltak politikai motivációi, azok legfeljebb csak akkor jöhettek elő, amikor (második vagy egyetlen) zsarolási kísérlete elbukott.

Kormánypárti berkekben azt is tudni vélik, miként juthatott hozzá az adriai felvételekhez az egykori válogatott focista.

E szerint egyik közeli ismerőse rokoni kapcsolatban áll a felvételt eleve zsarolási szándékkal készíttető férfival, aki megszervezte a prostituált lányok kiutaztatását a horvátországi jachtos kiruccanásra.

Egy informátorunk szerint a nők készítették a felvételeket (ez az információ korábban megjelent az Index cikkében is), ezért is vette őket őrizetbe hétfőn a rendőrség a zsarolási üggyel összefüggésben. Póczik a közeli ismerőse révén juthatott hozzá az anyaghoz, aki pedig a rokonától szerezte azt.

A Fidesznek már október elején kész teóriája volt arról, miként kerülhettek Pócziktól a felvételek az Ördög ügyvédje blog írójához. A máig ismeretlen szivárogtató blog mögött kezdettől Czeglédy Csaba ügyvédet, az egykori MSZP-s, most DK-s szombathelyi politikust sejtik.

Az tény, hogy nem nehéz feltárni a kapcsolati hálót, amelyben rövid szál vezet el Pócziktól Czeglédyig. Pócziknak egykor csapattársa volt a Rába ETO-ban Glázer Róbert, akivel nemcsak a nyolcvanas években a (közép)pályán játszottak egymás mellett, de 2016-tól közösen edzették az ETO öregfiúk csapatát is. A ma is élő kapcsolat okán nem túl merész feltételezés, hogy Póczik már azelőtt is személyesen ismerhette a DK-s Glázer Tímeát, a győri ellenzék közös polgármesterjelöltjét, Glázer Róbert testvérét, hogy ugyanahhoz a párthoz csatlakoztak volna.

Glázer Tímea a DK regionális koordinátora, hozzá tartozik Vas megye is, és a Nyugat.hu-nak egy interjúban elárulta, hogy korábban focimeccsek miatt is gyakran járt Szombathelyre, mivel a testvére kétszer is volt a Haladás edzője. A győri-szombathelyi tengely erősségére utal az is, hogy az október 19-i, „Viszlát, Borkai!” elnevezésű győri demonstráción felszólalt Szendrő-Németh Tamás szombathelyi ügyvéd, civil aktivista, Czeglédy Csaba régi jó ismerőse is.

Bár a Fideszben egyöntetű vélemény, hogy Pócziktól végül valamilyen DK-s kapcsolaton keresztül Czeglédyhez kerültek a felvételek, az érintettek egytől egyig azt állítják: a szexvideó nyilvánosságra hozatalához semmi közük sincs.

Az elsőként lapunknak nyilatkozó Póczik József kedden kérdésünkre tagadta, hogy megzsarolta volna Borkait. Elmondása szerint egy ismeretlen személy rábízott egy csomagot azzal, hogy juttassa el Borkai Zsolthoz. Kinyitotta a csomagot, szembesült annak tartalmával, a szexképekkel, megdöbbent, majd a felvételeket átadta a győri polgármesternek, aki nagyon örült neki.

Hálálkodott. Kérdezte, hogy hálálhatná meg ezt. Én meg mondtam, hogy sehogy. Nem azért csináltam, hogy meghálálja. Átadtam neki a felvételeket, és nem kértem, nem is kaptam értük semmit

– állította a 24.hu-nak Póczik. „Csak jóindulatú voltam vele, ő pedig azt mondta nekem, hogy a lekötelezetted lettem”, tette hozzá az ATV-nek adott interjújában.

Lapunk kérdésére tagadta azt is, hogy a rokonságából, illetve az ő magánéleti köréből kerültek volna hozzá a felvételek, és azt is, hogy bárkinek, akár Glázer Róbertnek, akár Glázer Tímeának továbbadta volna azokat.

Szerettük volna megkérdezni Glázer Tímeát is, hogy Póczik Józseftől, a testvérétől, esetleg valamelyik párttársától tudott-e a botrányvideó létezéséről, mielőtt az nyilvánosságra került volna, de a DK-s politikus kedden egész nap nem reagált megkeresésünkre. Amikor egyébként először megszólalt az ügyben, jelezte, hogy meglepetésként érték őt a történtek.

Felhívtuk Czeglédy Csabát is, akit korábban már szembesítettek azzal, hogy sokan őt sejtik az Ördög ügyvédje blog mögött, de erre az ATV-ben azt mondta:

Büszke lennék rá, ha lenne hozzá közöm, de nincs.

Hozzátette, nem kínálták neki megvételre a Borkai-videót, és amúgy sem lett volna pénze megvásárolni. A 24.hu most megkérdezte Czeglédyt, hogy a személyi összefonódásokra tekintettel kíván-e reagálni a kormánypárti teóriákra, de csupán megismételte az Egyenes beszédben már elhangzott mondatait.

Természetesen nem zárható ki, hogy a Borkai-videó nyilvánosságra hozatalához Póczik Józsefnek is köze van, ám az bizonyosnak tűnik, hogy a felvételeket nem ő készíttette, azokhoz már előtte is többen hozzájuthattak. Elképzelhető, hogy a kiszivárogtatás hátterében fideszes belharc, esetleg gazdasági szereplők egymás ellen folytatott küzdelme áll, ennek esélyeit az Index korábban részletesen elemezte. Mindettől függetlenül Póczik meggyanúsításával és az említett személyi összefüggések miatt mostantól, amíg nem tudunk biztosabbat, a DK-s szál lesz az egyik leggyakrabban emlegetett verzió.

Kiemelt kép: Marjai János / 24.hu