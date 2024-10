Caramel a testvére haláláról: Feldolgozhatatlan volt, de valahogy fel kellett dolgozni

Molnár Ferenc Caramel a Vallom és vállalom című videósorozat vendége volt, ahol vallásosságáról és a hitről mesélt Hodász Andrásnak. Az énekes egyebek mellett öccse elvesztéséről is beszélt a műsorban.

Én elég korán megtapasztaltam az élet árnyoldalait, a földi élet megpróbáltatásait, de nyilván az, hogy az öcsém autóbalesetben meghalt, azért az 13-14 évesen elég… hogy is mondjam? Azért összedőlt bennem a világ. Még akkor is, ha már akkor elég sok mindent tudtam az életről. Erre azért nem számítottam

– fogalmazott Caramel, hozzátéve: még most is nehéz megfogalmaznia, mit élt át akkor.

Az énekes azt mondta, a tragédiáról nem igazán tudtak beszélni a családban, ezzel nekik a testvéreivel maguknak kellett megküzdeniük, mert az édesanyja és a nevelőapja „megreccsentek”.

Onnantól kezdve szerintem egyikük sem volt szellemileg százas, amin nem csodálkozom. Nem is tudom, hogy ezt hogy lehet egyáltalán túlélni érzelmileg. Az ő házasságuk 1-2 évre a balesetre tönkre is ment és el is váltak, mert mentálisan padlóra kerültek. Ez feldolgozhatatlan volt mindannyiunknak, de valahogy mégiscsak fel kellett dolgozni.