„Nem vagyok gyilkos, nem csináltam semmit” – közölte utolsó szó jogán a másfél éves kislánnyal és apjával végző gyújtogató

Életfogytig tartó fegyházra ítélte a Debreceni Ítélőtábla azt a férfit, aki rágyújtotta a házat egy alvó édesapára és annak három gyermekére 2017 júliusában.

B. Cs. a gyermekeit egyedül nevelő édesapával élt egy házban, ám külön lakrészben. A két férfi gyakran veszekedett, a fiatalember többször is azzal fenyegetőzött, hogy fel fogja gyújtani a házat.

Ez történt július 17-én éjjel is, amikor férfi ittasan hazament és énekelni, kiabálni kezdett. Az apa rászólt, hogy ne hangoskodjon, mert felkelnek a gyerekek. A férfinek ez nem tetszett, és ismét a ház felgyújtásával fenyegette meg az édesapát.

A fiú távozott, majd hajnali egy órakor tért vissza a házhoz. Amikor látta, hogy mindenki alszik, akkor meggyújtott egy pólót, majd a szőnyegre dobta. A szőnyeg azonnal lángolni kezdett. A szobákon nem voltak ajtók, ezért a tűz gyorsan elterjedt a házban. A férfi tudva arról, hogy az apa és három kiskorú gyermeke a szobában alszik, az épületet elhagyta és elindult a szomszéd faluba. Pár utcával lejjebb még hallotta a segélykiáltásokat, de semmit nem tett.

A füstre a házban tartózkodó egyik gyermek ébredt fel, aki felkeltette apját és testvéreit is. A két nagyobb gyermek az apjuk segítségével még kimenekült. Ezt követően az édesapa visszament a másfél éves kislányért is, de a lakásban lévő gázpalack felrobbant. A nagy hő és a tűz következtében az édesapa és a kislánya is meghalt.

A törvényszék a férfit aljas indokból, különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére elkövetett emberölés miatt életfogytig tartó fegyházra ítélte márciusban, azzal, hogy legkorábban 25 év múlva szabadulhat feltételesen.

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség fellebbezett a döntés ellen. Álláspontjuk szerint az elkövető célzatosan az apa és a gyermekek célzatos elpusztítására törekedett, hogy elégtételt vegyen a megaláztatásokért, eltérően a törvényszék álláspontjától, miszerint a férfi nem kívánta, de belenyugodott abba, hogy az egész család életét veszítheti azon az éjszakán.

A táblabíróságon megtartott csütörtöki másodfokú tárgyaláson B. Cs. továbbra sem érezte magát felelősnek a tragédiáért. Az utolsó szó jogán azt mondta, hogy nem gyilkos, és nem csinált semmit. Végezetül pedig azt kérte a bírótól, hogy mentse fel.

A bírót azonban cseppet sem hatották meg a szavai. Sőt, azt is megállapította, hogy védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett bűncselekményként is minősül az emberölés. Egyebekben viszont helybenhagyta az elsőfokú ítéletet. Ezt azzal indokolta, hogy csupán egy lehetőség az, hogy a férfi 25 év múlva szabadulhat legkorábban feltételesen.

