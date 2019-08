„A mai eszemmel lelőném a bűntársamat” – mondta a móri mészáros

A 2002. májusi, nyolc halálos áldozatot követelő móri mészárlás példa nélküli volt a magyar kriminalisztika történetében. Kaiser már két és fél éve börtönben ült, amikor egy amatőr hadszíntérkutató a móri fegyverekből származó töltényhüvelyekre bukkant egy Tatabánya melletti erdőben. 2007 februárjában elfogták a veszprémi postásgyilkossággal gyanúsított Nagy Lászlót, és megtalálták a lakásában a móri rablógyilkosság során használt fegyvereket. Két nappal később vették őrizetbe a társát, Weiszdorn Róbertet, aki beismerő vallomást tett. Azt állította, hogy Nagy lőtte halomra az embereket, ő pedig a bank ajtajában őrködött.

A bankfiókba Weiszdorn lépett be elsőként, kezében a Nagy Lászlótól kapott csőre töltött fegyverrel. Miután észlelte, hogy a biztonsági őr a fegyvere felé nyúl, két lövést adott le rá. Az őrt mindkét lövés a mellkasán érte, az egyik halálos volt.

Weiszdorn lövései után Nagy is tüzelni kezdett az őrre, majd helyiségről helyiségre járva kivégezte az ott tartózkodó alkalmazottakat és ügyfeleket, akik közül hatan a helyszínen, ketten a kórházba szállítás után belehaltak a sérülésekbe. Weiszdorn életfogytig tartó büntetést kapott azzal, hogy leghamarabb 40 év múlva bocsátható szabadon feltételesen. A Blikknek adott mostani interjújában Weiszdorn azt állította, hogy a mai eszével lelőné a bűntársát, Nagy Lászlót.

Tudom, hogy sokan nem hiszik el, de nekem fogalmam sem volt arról, hogy miközben én álltam a bank ajtajában, Nagy halomra lőtte az embereket. Ha tudom, valószínűleg végeztem volna vele, hogy a többiek megmeneküljenek. Tompa puffanásokat hallottam, azt hittem, a falra vagy a levegőbe tüzel, hogy megijessze az alkalmazottakat és megkapja a pénzt. Sajnos csak utólag tudtam meg, hogy mit művelt. Rengetegen felróják nekem, hogy ha ez valóban így volt, miért nem mentem be a rendőrségre és mondtam el, hogy mit tettünk. Ma is csak azt tudom mondani, hogy egy rettentő naiv ember voltam, akit László totális lelki terrorban tartott. Féltem tőle, azzal fenyegetett, hogy a családomon áll bosszút, ha bármit teszek. És én ezt elhittem neki. Mindenki azt hiszi, hogy teljes fikció, amiket a halála előtt leírt, bizonyos külföldi bűnözőkről, akikkel kapcsolatban állt, de én a saját szememmel láttam, hogy ez így van. Ma sem tartom kizártnak, hogy valamiféle küldetést hajtott végre ezeknek a figuráknak a megbízásából. A bankban is iratokat keresett és nagyon ideges volt, amikor nem találta