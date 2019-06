Pikó András lett a közös ellenzéki polgármester-jelölt Józsefvárosban

Újabb fővárosi kerületben állítanak egyetlen konszenzusos polgármester-jelöltet a demokratikus ellenzéki pártok. Budapest VIII. kerületében, Józsefvárosban az ismert újságíró és civil aktivista, Pikó András indul a polgármesteri posztért az őszi önkormányzati választáson.

Pikót az MSZP, a DK és a Párbeszéd egyetértésével Momentum Mozgalom kérte fel április 6-án az indulásra. Az ellenzéki pártok helyi szervezeteivel folytatott tárgyalások után a Klubrádió volt újságírója most elfogadta a felkérést. Így a támogató pártok köre is bővült, az LMP is beáll Pikó mögé.

A tárgyalásokon megszületett megállapodással a pártok garantálták, hogy Pikó András független, de általuk támogatott polgármesterként végezheti majd a munkáját, hogy a kampányát a saját stábja irányításával, de a pártok támogatásával vezeti majd.

A megállapodás alapján a polgármester-jelölti program is Pikó civil közössége, a C8 Civilek Józsefvárosért szakértői és a támogató pártok szakértőinek közös munkája eredményeképpen jön létre. Pikó a következő hónapokban részt vesz a C8 Civilek Józsefvárosért részvételi programalkotási folyamatában, melynek keretében kérdőívekkel, utcai beszélgetéseken és a kerület negyedeiben megrendezendő közösségi sétákkal kérik ki a józsefvárosiak véleményét és vonják be leendő polgármesterük programjának megalkotásába.

A polgármester-jelölt a kampánya finanszírozására közösségi adománygyűjtést is indít, valamint várja kampánycsapatába a kerületért tenni akaró aktív polgárokat is.

Annak érdekében, hogy a következő hónapokban a jelöltséggel járó feladatokra tudjon koncentrálni, Pikó András kezdeményezésére, közös megegyezéssel megszűnt a munkaviszonya a Klubrádióban.

Pikó András ellenzéki pártok által támogatott független polgármester-jelöltként legfontosabb feladatának Józsefváros helyiek érdekében történő visszavételét és egy olyan önkormányzat működtetését tartja, mely a Fidesz hatalmának kiszolgálása helyett minden józsefvárosi polgár szolgálatára szerződik.