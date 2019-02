NER-milliárdosok fejleszthetik a hoteleiket állami pénzből

Kormányközeli vállalkozók zsebelték be a minden idők legnagyobb turisztikai programjaként beharangozott Kisfaludy-program keretében kiosztott milliárdos szállásfejlesztési támogatások nagy részét. Némi meglepetést legfeljebb az okozott, hogy nem a Balatont behálózó Tiborcz István és Mészáros Lőrinc nyerte a legnagyobbat, hanem olyan vállalkozók, akiknek eddig többé-kevésbé sikerült háttérben maradni.

Az összesen több mint 43 milliárdos támogatást 625 projektre osztotta szét a Magyar Turizmus Ügynökség, és mint a Balatontipp megírta, ebből 15,9 milliárd forintot hét projekt nyert el, azaz

a pályázók egy százaléka vitte a pénz több mint harmadát.

Szepesi és Szabadics tarolt

A legtöbb pénzt, a keret több mint 10 százalékát, 3-3 milliárd forintot a Grand Hotel Tokaj és a szántódi BalaLand Hotel felújítására adta az állam. Mindkét beruházást Szepesi Richárd érdekeltségei valósíthatják meg: a tokaji ötcsillagos szállodára a TCSV Ingatlanfejlesztő Kft. kapta meg a támogatói összeget, a Balalandra pedig az SZBFamily lngatlanfejlesztő Kft.

Szepesi rövid idő alatt szédítő karriert futott be, egy kicsiny családi hotellel, a 45 szobás Mesés Shirazzal kezdte, azóta pedig sokmilliárdos szállodakirályságot épített ki. Közben:

2017 elején eladta a tokaj-hegyaljai Andrássy Rezidenciát Mészáros Lőrincnek.

2017-ben Szepesi Dreamland Kft.-je megszerezte Lepencefürdőt. Ő kapott kétmilliárdot az államtól, egy Tiborcz Istvánhoz közel álló üzleti kör szállodája pedig tőle kap termálvizet.

Dobermanntenyésztőből lett szállodakirály a Mészárossal üzletelő Szepesi Richárd Jól házasodott, „igazi tőkéje Nagy Róza”, Matolcsy korábbi bizalmasa. Több mint kétmilliárdnyi EU-s pénzt nyert el, üzletelt már Mészáros Lőrinccel, termálvizet biztosít Tiborc közeli szállodának, cserébe 2 milliárdot kap az államtól. 30 napon belül négy új céget alapított. Portré Szepesi Richárdról.

Szepesi érdekeltsége, a Dreamland egy gigaberuházást valósít meg a Balaton partján. A szántódi, korábbi Horthy villa helyén lévő 5,4 hektáros területre a Balaland fantázianevű luxuslakópark felhúzását tervezik. A lakóingatlanok mellett szálloda és kisebb villák is épülnek. Ebbe a gigaprojektbe száll be most az állam: a szállodára adja a hárommilliárd forintos támogatást. A projekttel bővebben ebben a cikkünkben foglalkoztunk:

Eladták a déli part egyik legértékesebb telkét, gigaberuházás kezdődik a Horthy-villa helyén A szántódi épületet már elbontották, luxuslakópark lesz a helyén. A háttérben az a szállodás vállalkozó áll, aki eladta a tokaj-hegyaljai Andrássy Rezidenciát Mészáros Lőrincnek.

Szepesihez hasonlóan

Szabadics Zoltán is duplázott: cégei összesen 1 816 411 519 forintot nyertek el.

Egy vízparti 4 csillagos superior szállodát építhet 1, 75 milliárd forintos állami támogatással Balatonfüreden a SZ.Z. Szállodafejlesztő Kft., a Kányaváry Borbirtok Kft. pedig 68 millió forint támogatást kapott egy zalaszabari borpanzió megépítésére.

Szabadics cégei is dúskálnak a közpénzes megbízásokban. A NER legnagyobb építőipari cégével, a tiszakécskei Duna Aszfalt Kft.-vel például 8,7 milliárd forintért végzi el a Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt. a zalaegerszegi járműipari tesztpálya kivitelezési feladatait, de ugyanez a cég nyerte el korábban a zánkai gyermektábor víziközmű-infrastruktúrájának felújítását is.

Közpénz milliárdokat nyel el Mészáros üzlettársa az autóipar Szilícium-völgyében Szomorú történet arról, hogy egy jó ötlettel hogyan lehet megtömni a NER-közeli vállalkozók zsebeit.

Ha a pénzzel is úgy bánik a turisztikai ügynökség, ahogy az adatokkal, akkor nagy a baj A Kisfaludy-program eredményét szeptemberben hirdették ki. A nyertesek listáját októberben közérdekű adatigényléssel próbáltuk megszerezni, erre azonban a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) azt reagálta, hogy csak a jogorvoslati eljárások lezárultát követően nyílik lehetőség a győztes pályázók ismertetésére. Arra viszont már nem válaszoltak, hogy ezek körülbelül mikor érnek véget. Telefonon is kerestük őket, de állításuk szerint a sajtóosztályukat nem lehet telefonon elérni, csak írásban, levelekre azonban ritkán válaszolnak. Újabb közérdekű adatigénylésünkre ismét nem kaptunk érdemi választ, annyit írt az MTÜ, hogy a nyertes pályázók adatai megtalálhatók a Kisfaludy-program honlapján. Erre viszont nem sikerült rábukkannunk, az MTÜ pedig nem árulta el, hol kell keresni a nyertes pályázók nevét, azok ugyanis sem a letölthető dokumentumok, sem az aktuális hírek között nem érhetők el, és jelenleg is csak úgy látható a lista, ha valaki rendelkezik a konkrét oldalra mutatkozó hivatkozással. A múlt év végén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordultunk, de a napi.hu időközben a fenti nehézségek ellenére rátalált az azóta publikált dokumentumra. Az MTÜ egyébként a nyertesek nevét egy olyan PDF-fájlban tette közzé, amelyben nem lehet keresni, a nyertes panziók és szállodák pedig mindenféle logika nélkül követik egymást a sorban.

Milliárdosok is rástartoltak az ingyenpénzre

A harmadik legnagyobb támogatást (2,9 milliárd forintot) három milliárdos érdekeltsége, a CDHT Hotel Projekt Kft. kapta a Tihanyi Kastélyszálló és Tréningközpont Hotel megépítésére. Ez a cég az A8 Palace Hotel Zrt.-n keresztül Garancsi István, Csányi Sándor és Hernádi Zsolt közös érdekeltsége, a három mogul a milliárdosok toplistáján összesen csaknem 400 milliárd forintra becsült vagyonnal szerepel.

Nagy trió az Andrássyn: 3 milliárdos, 3 közös palota Garancsi István, Csányi Sándor és Hernádi Zsolt, a magyar gazdaság három meghatározó figurája magánemberként együtt birtokol három Andrássy úti bérházpalotát.

Csányi Sándor fő cége, a legnagyobb lakossági bank, az OTP Nyrt. sem volt rest rástartolni az ingyenpénzre, a balatonszemesi Hotel OTP átalakítására és felújítására nyert el 536,5 millió forintot.

Ingatlanalapok Mészáros-közelben

Durván 2,6 milliárd forintot sepert be a Minerva lngatlan esernyőalap – Minerva Green lngatlanbefektetési részalap két fejlesztésre. Ebből a keszthelyi Baron Hotelre jutott a negyedik legnagyobb összeg, 1,84 milliárd forint, a soproni Hotel Promus winehouse, conference & Spa kialakítására pedig 792 millió forintot nyert el. Hogy pontosan mit takarnak a nyeremények, milyen projektet valósítanak meg a milliárdokból, az a listából nem derül ki. Az ingatlanalapokról annyit tudni, hogy a Minerva Tőkealap-kezelő Zrt. kezeli őket, ennek egyedüli tulajdonosaként Jaksa János van bejegyezve, de nem esik messze Mészáros Lőrinctől sem. A Minerva arról nevezetes, hogy a semmiből hozta létre az addigi legnagyobb, 31 milliárd forintos magántőkealapot, a Metist, amelyik rögvest be is vásárolt az MKB Bankba, ahol azóta apránként Mészáros Lőrinc lett az úr.

Újabb 1,7 milliárdot ölnek a balatonudvari golfkomplexumba

Összesen hét projektet találtak érdemesnek egymilliárdon felüli támogatásra, köztük van egy négycsillagos hotel kialakítása Gyenesdiáson (1,7 milliárd). Az állami pénzt a Pleasure 77 Kft. költheti el, amelyet tavaly februárban jegyeztek be, tulajdonosai pedig a nyíregyházai Nagy Péter és a debreceni illetőségű Szép László Levente.

Beleölnek még egy kis pénzt a balatonudvari golfkomplexumba is. Egy ötcsillagos szálloda kialakítására kapott 1,7 milliárd forintot az X Center Irodaház Kft., amely Vagács András tulajdonában áll.

Vagács cége, a Vaperty Investment Zrt. 2017-ben vásárolta meg 390 millió forintért a balatonudvari golfpályát, most ennek több mint a négyszeresét kapja az államtól.

A Royal Balaton Golf Club-ról szóló cikkünkben bővebben írtunk arról, hogyan köthető Vagács András Szivek Norberthez és így a vele közös ingatlanprojektet futtató Tiborcz Istvánhoz.

Orbán fő vagyonkezelője sejlik fel a balatoni golfpálya megszerzése mögött Több sikertelen próbálkozás után harmadáron értékesítették a balatonudvari golfpályát. Az új tulajdonos az állami vagyonkezelő vezetőjéhez és így a miniszterelnök vejéhez is köthető.

A golfpálya – amelynek többségi tulajdonosa valaha Bayer József médiavállalkozó családi cége volt, de a válság maga alá temette – egyszer kapott már csaknem 300 millió forint állami támogatást a Széchenyi-terv keretében, a kormány bankja, a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. pedig egymilliárd forintnyi euróalapú hitellel finanszírozta. Ebből a pénzből nem sokat láthatott viszont az állam: 2016-ban legalábbis kamatokkal együtt megközelítőleg 1,5 milliárd forint tartozásról tudott a HVG, és ennek ötödéért kelt el végül a vagyon a felszámolás során. Most 1,7 milliárdból próbálnak életet lehelni a balatonudvari golfkomplexumba.

Politikusok, rokonok, tanácsadók

Az már korábban kiderült, hogy Mészáros Lőrinc tarcali ötcsillagos szállodája és Tállai András államtitkár testvérének mezőkövesdi panziója is kapott vissza nem térítendő támogatást a Magyar Turisztikai Ügynökségtől, ahogy az is nyilvánosságra került, hogy fideszes országgyűlési képviselőknek is jutott a pénzből: a Becsó Károly és Becsó Zsolt tulajdonában levő kft. 60 millió forintot kapott a Vertical Art panzió fejlesztésére. A támogatottak listájáról elsőként beszámoló napi.hu azt is észrevette, hogy a program keretében 315 millió forint állami támogatást adtak Csapody Balázsnak, aki a turisztikai ügynökség tanácsadója, arra pedig a 24.hu bukkant rá, hogy L. Simon László felesége is állami pénzből újítja fel agárdi panzióját.

Valaki nyert valamit, valahol

Azért is problémás az MTÜ által közzétett 13 oldalas PDF-dokumentum, mert gyakran teljesen értelmezhetetlen ki, hol, mire kapott támogatást. Az R+R Worldbike Kft. például 31 millió forintot kapott „panziófejlesztésre”. Az viszont nem derül ki a dokumentumból, hogy az ország mely részén kellene fejlesztenie a komáromi cégnek. Hasonló a helyzet Dörgicsén is, itt a Pelso Panorama Kft. kapott pénzt panziófejlesztésre.

Az viszont nem világos, hogy milyen panziót fejlesztenek az 56 milliós támogatásból, az interneten pedig nincsen nyoma annak, hogy a cég tulajdonosainak, Vass Csabának és Faldina Lászlónak bármilyen szálláshelye lenne.

Az Átlátszó cikke szerint Faldina egyszer már nyert egy komolyabb támogatást, akkor azonban rosszul gazdálkodott a pénzzel. Egy inkubátorház megépítésére kaptak 200 millió forintot, de az épület sokáig üresen állt, a valóság pedig köszönőviszonyban sem volt a látványtervekkel.

Ahogy azt cikkünk elején írtuk, a pályázók egy százaléka vitte a pénz több mint harmadát, milliárdos darabokban szállodákra. A Balatontipp összegzése szerint 29 pályázónak ítéltek meg 100 millió forintnál több támogatást, 475 projekt, a pályázók durván háromnegyede pedig 50 millió forintnál kevesebb támogatást nyert el. Utóbbiaknak – jellemzően panziófejlesztésre – összesen 13,8 milliárd forint jutott, kevesebb, mint a milliárdosoknak. De a kisebb nyeremények között is akadnak érdekességek.

Nagy István Béla badacsonyi borásznak például két cége is kapott támogatást. A badacsonyi Neptun Panzió fejlesztésére 32,4 millió forintot ítéltek meg, a badacsonyi Borbarátok Panzió értékteremtő szolgáltatásfejlesztésre pedig 27,8 milliót. Egy másik badacsonyi borász, Laposa Bence is jól pályázott, a badacsonyi képviselő-testület tagja 173,2 millió forintot kapott a modern stílusú badacsonyi Kishableány Panzió létrehozására.

Frank Mariann, a Mádi rabbiház vezetője pedig lehetőséget kapott a Mádi rabbiház panzió megépítésére. A nyertes cég a Rabbiház Kft. melynek tagja a Köves Slomó vezette Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség is. A beruházás 165,2 millió forint támogatásból valósul meg.