Közpénz milliárdokat nyel el Mészáros üzlettársa az autóipar Szilícium-völgyében

A kormány egyik kedvenc építőipari cége, a tiszakécskei Duna Aszfalt Kft. és a közpénzes megbízásokban úgyszintén dúskáló Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt. 8,7 milliárd forintért végzi el a Zala Zone — ismertebb nevén a zalaegerszegi járműipari tesztpálya — soronkövetkező kivitelezési feladatait. A közbeszerzési hirdetmény szerint a két cég többek között a nagysebességű kezelhetőségi pályát, a dinamikus felületet, valamint az ezeket összekötő és kiszolgáló útszakaszokat építi meg.

Nem ez az első zsíros falat, amit a Duna Aszfalt megszerez az autóipari Szilícium-völgynek titulált fejlesztésből: 2017 májusában az első ütemre vonatkozó 3,3 milliárdos munkához jutottak, ami decemberben 500 millió forinttal drágult, így a szerződés az opciós értékkel növelve már 4,4 milliárd forintról szólt. Decemberben 14,8 milliárd forintos megbízást kaptak.

A zalaegeszegi közpénzdagonya körül felbukkant az építőipari közbeszerzések egyik állandó favoritja, a leginkább a Puskás Stadionnal, az MTK, a ZTE stadionjaival, illetve a szombathelyi Haladás sportkomplexumával ismertté vált, stadionmágusként is emlegetett ZÁÉV Zrt. is. A zalaegerszegi cég 2017 szeptemberében a kiszolgáló épület és a technikai épület tervezésére és kivitelezésée kapott 2,3 milliárd forintot.

A Duna Aszfalt szerencsecsillaga a Simicska Lajos-féle Közgép lejtmenetével emelkedett fel, csakhamar az új Közgépként emlegették a vállalkozást. Tulajdonosa Szíjj László, akinek több közös érdekeltsége van Mészáros Lőrinccel, a felcsúti milliárdos bizalmasaként tartják számon. Legutóbb akkor írtunk a Duna Aszfaltról, amikor kiderült, hogy 10 kilométernyi autópályát 50 milliárd forintért építenek meg. A Duna Aszfaltot olyan karmikus kapocs is összeköti az elődként emlegetett Közgéppel, mint a Simicska Lajos szívének kedves veszprémi kézilabda csapat:

A kormány 2016 májusában döntött a 250 hektáron elterülő zalaegerszegi tesztpálya megvalósításáról, ezt maga a miniszterelnök jelentette be a Műegyetemen tartott, a Jövő autója című konferencián. Orbán Viktor arról lelkendezett, hogy a pályán egyebek mellett önjáró, tehát vezető nélküli autókat tesztelnek majd mesterséges körülmények között. Projektcégként megalapították az Autóipari Próbapálya Zrt.-t, az alapkövet pedig 2017 májusában rakták le. Az eseményen ott volt Orbán Viktor is, aki beszédében elárulta, hogy miért éppen Zalaegerszeg kaphatta meg a 42 milliárd forintos fejlesztést:

Az igazság az, hogy ezt a beruházást lényegében a zalai fiúk hozták össze: a képviselő úr, a polgármester úr, és itt Palkovics államtitkár urat is meg kell említenem, aki az itt megidézett vitákban erőteljesen képviselte a szülőföldjének az érdekeit, és miután nekem is abban a szerencsében volt részem, hogy lehúzhattam másfél évet, mint zalaegerszegi ideiglenes lakos, úgy éreztem, hogy talán ez a döntés helyes, és én is hozzá tudok járulni.