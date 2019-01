A kormánysajtó túltolta a diáklány zaklatását

Tényi István az ügyészséghez fordult, a jogvédők pedig elmagyarázzák, mit is követtek el a fideszes lapok.

A Demokratikus Koalíció követeli, hogy a fideszes propagandagépezet azonnal hagyja abba Nagy Blanka zaklatását!

A párt emlékeztet rá, hogy a 18 éves diáklányt először Bayer Zsolt,

a fideszesek kedvenc önjelölt megmondóembere

mocskolta alpári módon, majd a fideszes médiumok hazug módon azt állították, hogy rossz tanuló, bukásra áll, rendszeresen hiányzik az iskolából.

Az ellenzéki párt szerint aljas és tűrhetetlen a bátor diáklány elleni hajsza, aki

ezt a hangnemet megengedi magának nem újságíró, csak egy fideszbérenc firkász.

Tényi István az ügyészséghez fordult. Bejelentést tett ismeretlen elkövető ellen személyes adattal visszaélés gyanúja miatt. Beadványa szerint az először a Ripost internetes oldalán névtelenül közölt írás jelentős érdeksérelmet okozhatott a diáklánynak. Ezért az ügy kivizsgálását, szükség esetén nyomozás megindítását, az esetleges elkövető felkutatását, illetve a bűncselekmény gyanújának megállapítását kérte.

Nemcsak aljas, de törvénysértő is, amit a propagandamédia a tüntetésen felszólaló lánnyal tett.

Ez már a Magyar Helsinki Bizottság írta Facebook-oldalán. A jogvédők szerint két lehetőség van.

Az első, hogy hazugságot terjesztett a kormánypropaganda Nagy Blankáról.

Ebben az esetben az összes újság a jó hírnév megsértését követte el, ami azt jelenti, hogy valótlan és sértő tényeket közöltek Nagy Blankáról. Ez a bírói gyakorlat alapján akár milliós nagyságrendű sérelemdíjat von maga után.

Ha igaz lenne, amit írtak (amit a diáklány cáfolt), akkor megsértették a gimnazista jogát a személyes adatok védelméhez.

Ugyanis ezt a személyes adatot nincs joguk közölni az érintett hozzájárulása hiányában, hiszen semmi köze a közszerepléséhez. Ebben az esetben is hasonló nagyságrendű sérelemdíj járhat, de ekkor felmerül a visszaélés személyes adattal bűncselekménye is. Ezt az követi el, aki haszonszerzési célból vagy jelentős érdeksérelmet okozva jogosulatlanul kezel személyes adatot.

Mivel ezek az újságok profitért dolgoznak, hirdetésekből élnek

(most azt hagyjuk, hogy az egyik legnagyobb hirdetőjük a kormány),

ezért a haszonszerzési cél is megállhat, ahogy a jelentős érdeksérelem is, hiszen érettségi előtt egy ilyen lejáratás jelentős érdeksérelmet is okozhat.

Kiemelt kép: Facebook / Hallgatói Szakszervezet