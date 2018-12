Andy Vajna: A TV2 az én ízlésem szerint készül, az én irányításom alatt van, és lesz

Hosszú interjút adott az Indexnek Andy Vajna filmipari kormánybiztos, akit többek közt a magyar filmről, a TV2-ről, a kultúrharcról, és az öt ért kormánypárti támadásokról is kérdezték.

A kaszinóbizniszt is uraló kormánybiztos beszélt arról, hogy rendszeresen szokott találkozni Orbán Viktor kormányfővel, akivel a magyar filmek irányáról szokott egyeztetni. Az üzletember a közelmúltban több támadást is kapott például a kormánypárti Pestisrácok.hu portáltól, illetve a kormány szócsövének számító Magyar Időktől is. Erre azt monda:

Nem tudom, hogy milyen megbízásból jöttek ezek a cikkek, mert amikor én beszéltem velük, akkor ilyesmiről szó sem volt.

Ezzel kapcsolatban elmondta azt is:

Én még sohasem kaptam olyan visszajelzést, hogy rossz irányba megyünk a filmekkel, változtassunk, se a kormánytól, sem a miniszterelnök úrtól.

Mint mondta, a nem vesz fel fizetést a kormánybiztosi munkájáért, mert

Szeretetből csinálom. Arnold Schwarzeneggernek van egy terve a sikerhez, ami hat pontból áll, ennek az az utolsó pontja, hogy „you have to give back”: valamit vissza is kell adni. Ez az én magyar küldetésem, ez a visszaadásról szól, és nem a pénzkeresésről.

Utóbbi mondata azért érdekes, mert Andy Vajna a fővárosban egyedüliként uralja a kaszinóüzletet, ráadásul mindehhez kedvező adózást is állapítottak meg cégei részére. Ugyanakkor szerinte azért ő kapott erre lehetőséget, mert ő csinálja a legjobban, és szerinte ő egyedül több adót fizet, mint a többi kaszinó együtt.

Szó volt Andy Vajna politikai kapcsolatáról is, ám – ahogy fogalmazott – nem azért lesz valaki a barátja, mert politikus, hanem azért mert szimpatizál vele. Így kiderült:

A miniszterelnökkel kiváló a kapcsolata, kölcsönösen tisztelik egymást.

Az ellenzékből Horváth Csaba fővárosi szocialista képviselővel volt egyszer síelni, ha összefutnak a politikus mindig beszélgetést kezdeményes.

fővárosi szocialista képviselővel volt egyszer síelni, ha összefutnak a politikus mindig beszélgetést kezdeményes. Rogán Antallal – „Tónival” – is jól ismerik egymást. Rogán felesége, Rogán Cecília és Vajna Tímea jó barátnők, összejárnak, vacsorákat rendeznek, ám politika nem kerül szóba.

Vajnát a TV2-ről is kérdezték, amiről elmondta, hogy neki semmi baja nincs Mészáros Lőrinc felcsúti milliárdos üzletemberrel, akiről az a hír járja, hogy hamarosan átveszi a TV2-őt Vajnától. Ezt a kormánybiztos cáfolta. Azt mondta:

a TV2 az én irányításom alatt van, és lesz is. Amikor megvettem, hosszú távra terveztem.

A csatorna kormánypárti irányultságáról pedig elmondta:

A TV2 az én ízlésem szerint készül, mivel én vagyok a tulajdonosa. A hírszerkesztést persze nem én csinálom, de a hírműsor irányáról egyeztettek velem, és ezt megfelelőnek tartom. Ráadásul a Tények nézettsége is erősödött az elmúlt időszakban.

Andy Vajna szerint egyébként nincs kormánypárti túlsúly a médiában. Szerinte a jobb- és baloldali média nagyjából „partiban van egymással”. Beszélt arról is, hogy nem vezényszóra adta el egy kormánypárti alapítványnak újságjait, hanem azért, mert a Mediaworkstől kapott egy jó ajánlatot, amit elfogadott, ugyanakkor az árat nem mondta meg.

