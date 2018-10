Az aluljárókból az utcára űzték a hajléktalanokat

Október 15-én, hétfőn lépett életbe az életvitelszerű közterületen tartózkodást megtiltó, azt szabálysértésnek minősítő törvény, amit főként a hajléktalanság káros kriminalizálása miatt kritizáltak sokan, köztük például a Menhely Alapítvány szakmai vezetője, Gurály Zoltán az Abcúgnak adott interjújában.

A törvény szerint 90 napon belül három felszólítás után, a negyedik alkalommal indíthat a rendőrség szabálysértési eljárást a hajléktalan ember ellen, aki a felszólítás ellenére nem hajlandó elhagyni a közterületet vagy szállóra menni. A szabálysértésért bírság nem, csak közérdekű munka szabható ki büntetésként, ami elzárásra változik, ha a megbüntetett hajléktalan nem tudja, vagy nem akarja ledolgozni.

Napok óta az a hír keringett a sajtóban, hogy 16-17-én, azaz kedden és szerdán este nagyszabású razzia keretében próbálja majd kiszorítani a rendőrség elsősorban a belső kerületekből a hajléktalanokat, és azokat is felkutatják majd, akik az erdőkben felépített kunyhóikban húzták meg magukat. Kedd estére azonban látszott, hogy a belengetett razziából aznap biztosan nem lesz semmi.

Egyrészt azért, mert hétfő késő délutánra sikerült szinte teljesen kiürítenie a rendőrségnek a frekventált belvárosi aluljárókat, mint például a Blaha Lujza vagy a Deák téri. A folyamatosan ott strázsáló rendőrök miatt már le sem mertek menni az amúgy sokat ott tartózkodó hajléktalanok sem.

Az Abcúg értesülései szerint a rendőrségnek hat belvárosi aluljáró megtisztítása volt kiadva feladatként a hétfői-keddi napra: Deák tér, Astoria, Kálvin tér, Ferenciek tere, Nyugati pályaudvar, Blaha Lujza tér, amit láthatóan teljesítettek is. Ezzel azonban valószínűleg nincs még vége a rendőri akciónak, a következő napokban újabb aluljárók jöhetnek – mondta névtelenséget kérő forrásunk.

Megtörténtek az első figyelmeztetések

Amikor a hajléktalanokat hétfőn napközben az aluljárókból kitessékelték, kiosztották az első figyelmeztetéseket is, amikből három összegyűlte után már muszáj lesz szabálysértési eljárást indítania a rendőrnek az utcán élő hajléktalan ellen. Bár a 444.hu-nak küldött válaszában az Országos Rendőr-főkapitányság közölte: összesen csak 27 hivatalos figyelmeztetést osztottak ki a rendőrök hétfőn országszerte, mi azért találkoztunk olyannal, akinek sikerült egy ilyet begyűjtenie.

Hétfő délután gyűjtötte be első figyelmeztetését a Blaha Lujza téri aluljáróban az a fiatal, 22 éves lány is, aki épp pénz gyűjtött magának és szintén hajléktalan férjének, aki a környéken dolgozik egy török kebabosnak: reklámtáblákkal a mellkasán-hátán hirdeti az éttermet az utcán. Az ő neve mellé nem került strigula.

Ajánlottak egy szállót a Könyves Kálmán körúton, de nem akarjuk, hogy még egyszer az történjen, mint legutóbb, amikor mindketten fejtetvesek lettünk meg ágyi poloskákat hoztunk magunkkal

– magyarázta a rendőröktől éppen távozó pár férfi tagja, majd a kérdésünkre elmondta, a Népligetben próbálják meg eltölteni a hétfő éjszakát.

„Különben is, minden csoda három napig tart” – mondta a lány nevetve, majd hozzátette: a rendőrök miatt ilyen optimista. Akiktől az imént az első figyelmeztetését begyűjtötte, azt mondták neki, szerdánál tovább úgysem tart majd az egész akció.

Csak az aluljáróban ne legyenek

Egyelőre úgy tűnik, az aluljárókon kívül senki nem intézkedik a hajléktalanokkal szemben, még akkor sem, ha éppenséggel holmijaikkal együtt alszanak az utcán.

A Keleti pályaudvar melletti sétálóutcában egy kisebb összeverődött csapattal kedden kora este beszélgetve kiderült: sem napközben, sem mióta besötétedett, nem figyelmeztette senki őket arra, hogy szabálysértést követnek el, ha nem mennek be egy hajléktalanszállóra.

Engem csak megbüntettek közterületen alkoholfogyasztásért

– mondta egy sárga csekket a kezében tartva Győző, aki a 11. kerületben, a lágymányosi Infoparkban aludt tegnap, teljesen zavartalanul. „Ma is odamegyek” – mondta, majd hozzátette, nem számít rendőrökre. A többiek a Keleti pályaudvar aluljárójában aludtak, szintén teljesen háborítatlanul.

Ott aztán mi is találkoztunk egy földön fekvő férfivel, aki viszont még csak találkozni sem találkozott rendőrökkel aznap.

Hasonló volt a helyzet a 8. kerületi II. János Pál pápa téren is, ahol Krisztiánnal találkoztunk, aki napközben és esténként úgy éjfélig üres sörös dobozokat gyűjt a szemetesekből, hogy aztán pénzzé tegye őket. Krisztiánt – vagy ahogy ő szereti, ha szólítják: Kriszt – a Blaha Lujza térhez közeli utcában, a Kertész utcában egy kapualjban érte az éjszaka, de mint mondta, több olyan helyet ismer a városban, ahol el tud rejtőzni a rendőrök elől. Ha pedig nyitottabb térben van, például egy padon ül, ügyel arra, hogy ne fekve találják meg a hatóságok.

Ha a hétfő-keddi aluljáró-tisztogatással az volt a cél, hogy eltűnjenek szem elől az ott táborozó hajléktalanok, akkor nehezen érthető, hogy a felszínen miért teljesen elfogadott a jelenlétük – merült fel bennünk a kérdés, hisz a Blaha Lujza téren, ahogy eddig is, sok hajléktalannal lehetett találkozni. „Az aluljáróba nem lehet lemenni és kész” – magyarázta egyikük, egy idősebb férfi, aki már több mint három éve az utcán él. Az aluljárót elkerülte, a téren pedig hozzá sem ment oda rendőr. Pedig épp ottjártunkkor – igaz, a váltás miatt – legalább nyolcan voltak a Blahán.

Nem lettek többen a szállókon, mint a törvény előtt

Az Abcúgnak nyilatkozó hajléktalan emberek elmondásából úgy tűnik, hétfő este – és várhatóan kedd este sem – a szállókat választották az aluljárókból kitessékelt emberek, hanem inkább a városban máshol, de a szabad ég alatt húzták meg magukat. Kedd reggel kollégánk három emberrel találkozott a Jászai Mari téren, akik a közeli Margitszigeten aludtak, és – mint kedd este, mikor újra találkoztunk, elmesélték – annak a párnak is sikerült a Népligetben éjszakáznia, akikkel hétfőn a Blahán találkoztunk.

A hétfő esti számokból egyelőre az látszik: a hajléktalantörvény egyik szándéka, hogy az ellátó intézményeket eddig kerülő hajléktalanok is bemenjenek a szállókra, egyelőre nem jött össze.

Aknai Zoltán, a Menhely Alapítvány vezetője az Abcúgnak kedd délután azt mondta, minimális mértékben, 1,5 százlékkal nőtt csak hétfő éjjel a Budapesten elérhető éjjeli menedékhelyek kihasználtsága. A Menhely Alapítvány működteti a közép-magyarországi regionális hajléktalan ellátó diszpécserszolgálatot, ezért van rálátásuk az összes menedékhely adataira. A 444.hu adatigényléséből is kiderült, hogy a rendőrség egyetlen hajléktalant sem szállított – vagy szállíttatott – éjszakai vagy nappali menedékhelyre.

Miért nem visznek be? Ott legalább meleg van!

Kedd este egyetlen rendőri intézkedésnek voltunk szemtanúi a Blaha Lujza téri aluljáróban. Egy csapat rendőr igazoltatta Gyulát, aki egyedüliként ücsörgött az üres hirdetővitrinek előtt a földön már egy jó ideje, amikor odamentek hozzá. Miután elkérték az adatait, következett volna a hivatalos figyelmeztetés, hogy szabálysértést követ el azzal, ha közterületen életvitelszerűen tartózkodik. Ehelyett azonban csak szóban figyelmeztették a türelmesen a földön ücsörgő férfit, aki egy ponton azt kérdezte a rendőröktől: “Miért nem visznek inkább be? Ott legalább meleg van!”

Gyula végül felállt és kisétált az aluljáróból, de annyit azért elmondott, hogy nem szállóra megy – ilyet állítása szerint nem is kértek tőle a rendőrök -, csak fel a felszínre, a Blaha Lujza térre.

Hétfőn és kedden egész nap az utcán voltak az egyik hajléktalan jogvédő szervezet, az Utcajogász munkatársai, akik tájékoztatni próbálták az érintetteket a kialakult helyzetről, és ha kellett, jogi segítséget is nyújtottak nekik. Takács Ádám, a szervezetben dolgozó egyik jogász szerint azonban nem találkoztak olyan esettel, hogy egy hajléktalan ellen életvitelszerű közterületen tartózkodásért eljárás indult volna. „Inkább csak szóban figyelmeztették az amúgy is nagyon együttműködő hajléktalanokat, akik közül sokan már jó előre elhagyták a forgalmas aluljárókat” – mondta az Abcúgnak. Ugyanakkor azt sem zárta ki, hogy a napokban az aluljárókon kívül más közterekről is elküldi az utcán élőket a rendőrség, „de az talán nekik sem áll érdekükben, hogy ezt félelemkeltő módon tegyék”.