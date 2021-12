Mikulást is beoltottak az orosházi kórházban

Továbbra is zajlik a meghosszabbított oltási akcióhét az ország 101 kórházában valamint a szakrendelőkben is. Az MTI tudósítása szerint ezt az alkalmat használta egy ki egy Mikulásnak öltözött férfi is az orosházi László Elek kórház oltópontján.

A fotók tanúsága szerint előbb megmérték a Mikulás testhőmérsékletét, majd miután azt az asszisztens rendben találta, beadták neki a Pfizer-vakcina harmadik, emlékeztető dózisát december 6-án.

A november 22-én kezdődött oltási akcióban regisztráció és előzetes időpontfoglalás nélkül várják az oltakozni szándékozókat naponta 7 és 19 óra között.