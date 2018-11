Angyalbatyuba gyűjtik a nehéz sorsú gyerekek karácsonyi ajándékát

Megkezdődött a Katolikus Karitász Tárjátok ki szíveteket címmel meghirdetett adventi segélyakciója.

November 25-én megkezdődött a Katolikus Karitász Tárjátok ki szíveteket címmel meghirdetett adventi segélyakciója, amely adománygyűjtő programokat szervez és rászorulókat segít a téli időszakban és karácsonykor.

A nélkülözőkért indított ünnepi összefogásnak kettős célja van: ünnepé tenni a karácsonyt és könnyebbé tenni a hétköznapok terheit

– mondta Écsy Gábor, a szervezet országos a segélyprogram sajtótájékoztatóval és adományok átadásával egybekötött elindításán Budapesten.

A Katolikus Karitász minden évben meghirdeti adventi adománygyűjtését. A kampányt szimbolizáló nyitott tenyérben tartott hóból formált szív azt jelképezi, hogy kezünkben van a segítségnyújtás lehetősége. A szeretet kézzel foghatóvá válhat, ha olyat adunk másnak, ami örömet okoz neki, ami kisegíti a bajból, vagy ha egyszerűen csak megajándékozzuk, és megélheti, hogy nincs egyedül, van valaki, aki törődik vele – tette hozzá.

Közölte:

a segélyszervezet több módon is segíti a nélkülözőket. Országszerte számos helyen osztanak egész télen meleg ételt hajléktalanoknak és krízishelyzetben élőknek. Budapesten minden hétköznap meleg étellel várják az adventi időben a rászorulókat egy nappali melegedőben. Több száz családot támogatnak kályhával és tüzelővel, nemcsak Magyarországon, hanem határon túl is. Közös ünneplésre hívják a magányos és szegény körülmények között élő időseket.

Kárpátaljára is több száz élelmiszercsomagot, kályhát juttatnak el az elkövetkező hetekben. Idén először indult el az egész országban az Angyalbatyu ajándékgyűjtő akció, amelynek során nehéz sorsú gyermekeknek lehet ajándékcsomagot készíteni és leadni számos gyűjtőponton. Az ajándékcsomagokat a Katolikus Karitász önkéntesei juttatják el több tízezer gyermeknek. Az akcióról bővebb információ a www.angyalbatyu.hu oldalon érhető el.

Több ezer élelmiszercsomagot készítenek advent idején, amelyek közül a Belváros Nagyboldogasszony Főplébánia közösségi termében tartott eseményen is átadtak néhányat a rászorulóknak, akik válogathattak téli ruházatból is. Az adventi adománygyűjtési akciókba többféle módon is be lehet kapcsolódni: az 1356-os adományvonal hívásával, pénzadományokkal, vagy tárgyi adományokkal, például angyalbatyuval a kijelölt gyűjtőpontokon és minden egyházmegyei karitász központban.

A segélyszervezet Budapesten december 23-ig a Szent István-bazilika előtti téren, november 30. és december 6. között a Vörösmarty téri adventi vásáron is adománypontot működtet.

December 2-án indul Pécsen az Egymillió csillag a szegényekért szolidaritási akció, amelynek egy hete alatt több mint 300 település kapcsolódik be a programsorozatba. Az akció célja felhívni a figyelmet a körülöttünk élő rászorulók helyzetére. A zárórendezvénynek december 9-én Kaposvár ad otthont.

Csorba Gábor, a Szent Erzsébet Karitászközpont igazgatója elmondta:

karitász csoportjuk a belvárosi plébánián 10 éve működik, 15 önkéntesükkel mintegy száz családdal tartanak személyes kapcsolatot az év során. Egyházmegyei szinten ugyanezt a feladatot 146 plébánián kétezer önkéntes végzi, mindez 16 egyházmegyében, csaknem ezer plébánián, tízezer önkéntessel valósul meg. A számok megmutatják, hogy működésük sokrétű és sok embert elér.

Écsy Gábor elmondta: ahogyan tavaly, idén is szeretnék 50-60 ezer emberhez eljuttatni a csomagokat, írta az MTI.

Kiemelt kép: MTI/Balogh Zoltán