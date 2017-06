A folyékony víz új formáját fedezték fel

Kutatók egy csoportja szerint a víz folyékony állapotban két igen eltérő módon jelenhet meg: sűrűbb, illetve kevésbé sűrű formában.

Anders Nilsson, a Stockholm Egyetem munkatársa és a kutatócsapat tagja szerint a víz új, figyelemreméltó tulajdonsága az, hogy két különböző folyadékként is megjelenhet alacsony hőmérsékleten, ahol a kristályosodás folyamata lassú.

A Földön a víz az élet alapja. A jeges tavak felszínétől a tengerek mélyén található forró kőzetrepedésekig mindenhol jelen vannak azok a mikroorganizmusok, melyek a folyadékban élnek – éppen ezért izgatottak a csillagászok, ha a víz nyomaira bukkannak egy idegen égitesten.

A dihidrogén-monoxid az egyik legkülönösebb anyag, többek közt azért, mert földi körülmények közt három eltérő halmazállapotban is megjelenhet. A víz ráadásul poláris molekula: a részecskék egyik fele kissé negatív, míg a másik fele kissé pozitív töltésű. Emiatt a folyadék sok ionvegyület remek oldószere.

A tudósok eddig 70 olyan tulajdonságot ismernek, melyben a folyékony víz különbözik a többi folyadéktól.

A szakértők régóta tudják, hogy a dihidrogén-monoxid jég formájában két különböző módon jelenhet meg. Az egyik típusban a molekulák rendezettebben, a másikban kaotikusabban helyezkednek el. Bolygónkon utóbbi a víz leggyakoribb szilárd típusa.

A Stockholm Egyetem kutatói arra voltak kíváncsiak, hogy nem figyelhető-e meg hasonló a víz folyadék halmazállapotában is. Nilsson kollégáival röntgensugarak segítségével vizsgálta meg a hűtött vízben az egyes molekulák közti távolságokat.

A csapat így figyelhette meg, ahogy az anyag rendezetlen, fagyott állapotából előbb sűrű folyadékká, majd szinte azonnal még sűrűbb vízzé alakul.

A szakértők a kísérletről a Proceedings of the National Academy of Sciences folyóiratban számoltak be.

Lars G.M. Pettersson, a tanulmány társszerzője szerint az eredmények arra utalnak, hogy szobahőmérsékleten a víz nem tudja eldönteni, hogy melyik formát vegye fel, így a folyadékban a két típus közti helyi ingadozás zajlik.

Az új felfedezés sokban árnyalja a vízről kialakult tudományos képet, például segíthet alaposabban feltérképezni, hogy az élet számára fontos különböző sók és biomolekulák miként hatnak a folyadékra.

(Live Science)