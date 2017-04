Amerika Kapitány a két lábon járó amerikai történelem

Amerika Kapitány az egyik legrégebbi és legismertebb szuperhős, aki – jellegzetes ruházatának is köszönhetően – az egyik legpatriótább is. Jelleme hibátlan, mindenkiben a jót keresi, a békére törekszik. Nem amerikaiként viszont elég nehéz azonosulni vele, hiszen a szabadságba vetett megingathatatlan hite, illetve az, hogy magán viseli a teljes amerikai szimbólumkészletet, inkább vicces, mint tiszteletet parancsoló. Fontos azonban tudni, hogy karaktere ennél jóval összetettebb, s a vele foglalkozó írók sokszor üzenni akartak rajta keresztül, sőt, az USA egész legújabbkori történelmének párhuzamait is felfedezni tudjuk jellemében és kalandjaiban. Ha tetszett a videó, iratkozz fel csatornánkra , hogy a további tartalmainkról se maradj le, mert az okos az új szexi!