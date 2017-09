Ennél betegebbet ma már nem látsz

Új előzetest kapott a Scorn névre keresztelt videojáték, ami műfaját tekintve horror, amit egy aprócska szerb fejlesztőcsapat, az Ebb Software fejleszt, méghozzá H. R. Giger munkássága alapján. Ennek megfelelően a frissen közzétett videó is emlékeztet az Alien-filmek egyes részeire, de a látvány és a hangulat sokkal betegebbnek tűnik, mint bármelyik film a legendás sorozatból.

Az emberek meggyőzését szolgáló kedvcsináló videó hét perce a játék közel végleges változatából származik, és nem csupán a teljesen elborult látványt és hangulatot mutatja be, de „megcsodálhatjuk” a Scorn néhány nem túl bizalomgerjesztő kreatúráját is, és kapunk némi ízelítőt a harcból is, amit az atmoszférához méltó egészen beteg fegyverekkel vívunk majd.

A szerb fejlesztők állítása szerint a két részre bontott program első fejezete már egészen közel van a befejezéshez, viszont a végső simításokhoz még szükségük lenne némi anyagi segítségre, így a csapat „felköltözött” a közösségi finanszírozós Kickstarterre, ahol bárki hozzájárulhat a meglehetősen egyedinek tűnő horrorjáték PC-s verziójának befejezéséhez és 2018-as megjelenéséhez.

A cél 150000 dollár (közel 40 millió forint) összegyűjtése, amiből a cikkünk írásakor 1641 lelkes játékos már össze is dobott 51000 dollárnál is többet, és mivel még 33 nap van hátra a gyűjtés lezárásáig, simán elképzelhető, hogy összejön a kívánt összeg. A legalacsonyabb adakozható összeg 10 dollár, amiért még nem jár semmi, de 17 dollárért már nemcsak a játék végleges változatához juthatnak hozzá a támogatók, de egy demóhoz is, illetve a nevük felkerül a stáblistára is.