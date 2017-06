Így lett Marvel képregényhős a dagadt cicámból

Közel harminc éve vagyok képregényrajongó, és nagyon régi vágyam, hogy valamilyen módon bekerülhessek egy Pókember-képregénybe. Nekem még nem sikerült, a macskámnak viszont igen.

Még 2009 áprilisában regisztráltam a Twitter mikroblog-szolgáltatásba, akkor még csak kíváncsiságból, mára viszont ez a közösségi média is a mindennapjaim része. Az elmúlt években rengeteg érdekes embert megismertem a szolgáltatásnak hála, de ami a történetünk szempontjából fontosabb, hogy elkezdtem követni egy csomó olyan figurát, akik a képregénybizniszben dolgoznak.

Ilyen Dan Slott, aki jelenleg a kedvenc képregényemet, az Amazing Spider-Man-t írja, vagy Nathan Stockman, aki az elmúlt időszakban olyan képregényeket rajzolt, mint a Spidey, a Doctor Strange And The Sorcerers Supreme vagy az Amazing Spider-Man: Renew Your Vows. A macskám szempontjából egyébként Nathan a fontos, ugyanis egy márciusi napon az alábbi kérdést írta ki a Twitterre:

„Kinek van egy macskája?”

Egy válaszban jeleztem, hogy nekem akad egy, rövid beszélgetésbe kezdtünk és kiderült, hogy kellene neki néhány referencia fotó, mert épp egy macskát kellene belerajzolnia a készülő képregényébe. Én küldtem neki kettőt, ezeket használhatónak találta, és ezzel nagyjából le is zárult a kommunikáció köztünk.

who has a cat? — Nathan Stock-Man (@StockmanNate) March 13, 2017

Oberon egyébként egy 12 éves, kissé pufók kandúr, akivel immáron hat éve élek együtt, és igazából az egyik exem cicája volt, de végül nálam maradt, mikor külön költöztünk. Amúgy ki nem találnátok hol ismerkedtünk meg Mónival: természetesen a Twitteren. De visszatérve az eredeti sztorihoz: a képek átküldésekor Nate még nem mondhatta meg, hogy min dolgozik, én pedig egészen el is feledkeztem a dologról, egészen tegnap estig.

Megint a Twittert böngésztem, és láttam egy képet Stockmantől, amin egy cica szerepelt. Erre eszembe jutott a beszélgetésünk, és rá is kérdeztem nála, hogy mi a helyzet az én macskámmal. A válaszra nem kellett sokat várni: Nate ezúttal elárulta, hogy Oberon a jövő hónapban megjelenő Spider-Man: Master Plan első számába kerül bele, és még egy képkockát is küldött, amin a cica szerepel.

Spider-Man- Master Plan. out next month 😎 pic.twitter.com/ItHNaRffTu — Nathan Stock-Man (@StockmanNate) June 21, 2017

Habár az alkotó élt a művészi szabadság lehetőségével, és jócskán lefaragott Oberon súlyából, azért az kétségtelen, hogy a rajzolt verzió tökéletesen visszaadja az egyik átküldött fotón látható kissé morcos „arckifejezést”. Az ugyan még nem derült ki, hogy a cica milyen szerepet kapott, de gyanítom, hogy nem a világot fogja megmenteni Doktor Octopustól, a Keselyűtől vagy valamelyik másik rosszarcútól.

Mindez persze már csak részletkérdés, és a macskámnak ugyan fogalma sincs arról, hogy képregényhős lett a Marvelnél, de nekem legalább lett egy jó sztorim, amit most már az életem végéig mesélhetek.