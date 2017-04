Így foghatsz repülő medvét Alaszkában

A meglepően hatékony hírszerzéshez némi informatika kell, mármint a józan gondolkodáson és a kétkedésen kívül.

Nem könnyű az élete az egyszeri újságírónak, ha olyan témával foglalkozik mind a biztonságpolitika, a haditechnika. Az igazán „forró” dolgokat az egyes országok, kormányok, haderők igyekeznek eltitkolni. Ami meg kikerül a nyilvánosság szeme elé, az sok esetben éppenséggel dezinformáció vagy a kommunikációs hadviselés eleme. Szóval nem egyszerű saját hírszerző és elemző csapat nélkül szakmailag megfelelő, korrekt cikket írni.

Ben Sullivan, a Vice újságírója lelkes: semmi másra nincs szükség, mint a Twitterre, ha kellőképpen tájékozottak akarunk maradni a világ katonai eseményeiről, akcióiról, állítja.

A szerző példaként emeli ki a kanadai IT-specialista, Steffan Watkins twitteres munkásságát, aki folyamatosan, időt és energiát nem kímélve igyekszik a többi Twitter-felhasználó és a sajtó többé-kevésbé megalapozott félelmeit eloszlatni – jelenleg a “menetrend szerinti” orosz bombázólátogatással kapcsolatban:

@ChristianC001 @realDonaldTrump @SuperBowl @Patriots They aren't coming to your home, they're in international air space; did nobody tell you they've been doing it every month or so for years?

— Steffan Watkins 🇨🇦 (@steffanwatkins) April 20, 2017