Ez a robot úgy viselkedik, mintha majmok nevelték volna

Energiahatékony, lajhárok mozgását utánzó csimpaszkodó robot segíthet a jövőben a gazdáknak. Nem meglepő mód a Tarzan nevet kapta.

Néhány földműves már él a technológia csodálatos lehetőségeivel, és drónok segítségével figyeli növényeit. Olyanról is hallottunk már, hogy Japánban egy robotok által működtetett farmot építettek. És van, ahol már összetett szoftverekkel működő traktorok dübörögnek a mezőn.

A Georgia Egyetem kutatói új megközelítéssel próbálják bevonni az informatikát a mezőgazdaságba. Drón helyett egy olyan robotot készítettek, amelynek ötletét a lajhárok mozgása adta – igaz, végül a Tarzan nevet kapta. Célja, hogy a termények minőségét és növekedését segítsen figyelemmel követni olyan módon, hogy az ültetvények felé húzott kábelen közlekedik.

A kétkarú robot valóban úgy csimpaszkodik, mintha indáról indáról haladna, ezt a 3D-nyomtatással készített karok, és egy beépített vezérlőrendszer teszi lehetővé. Egy kamera is került bele, ami minden karlendítés után képet készít a növényekről, azt pedig elküldi a gazda számítógépére. A felvételeket ezután algoritmusok segítségével akár elemezni is lehet, így még részletesebb információk derülnek ki.Később egy napenergiával működő modellt is szeretnének belőle készíteni, amely akár egész nap terepen lehetne, nem kéne tankolni, feltölteni.

Az intézmény professzora, Jonathan Rogers szerint csak úgy sikerülhet az embereknek elegendő élelmiszert termelniük a jövőben, ha elkezdjük aktívan használni az automatizációt és a robotokat a mezőgazdaságban. Tarzant nyáron kezdik tesztelni élesben egy szójaültetvényen.